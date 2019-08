Ander Herrera: "Sé que el PSG es uno de los más odiados de Francia y eso me gusta"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Ander Herrera muestra su satisfacción por el hecho de que su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain, sea "uno de los clubes más odiados en Francia" y al que no dudó en ir atraído por un "proyecto que progresa sin parar".

"Es la imagen de un gigante, de un club respetado y en el que juegan tres o cuatro de los mejores jugadores del mundo", señala Ander Herrera en una entrevista a la revista 'France Football' preguntado por la imagen del conjunto francés en el exterior. "También sé que es uno de los más odiados de Francia y eso me gusta", añade.

El futbolista bilbaino reconoce que lo "primero" que le hizo decidirse por ir a París fue "el proyecto", atraído por el tinte "de clase y glamour" que tiene el club parisino, al que agradeció su manera "impecable" de contactar con él para mostrarle interés.

"El PSG es un proyecto que progresa sin parar y me sentí querido", confiesa el medio, que alaba también la figura del entrenador Thomas Tuchel que "ayuda a mejorar a los jugadores". "Tengo 29 años y todavía tengo ganas de progresar", advierte Herrera, que ha ido ganando en polivalencia durante su carrera y cuyo puesto ideal es donde se sienta "útil" para el equipo.

De su carrera, afirma estar "orgulloso" de haber jugado en el Athletic Club y en el Manchester United, "el más grande de Reino Unido". "Siempre lo he dado todo en los clubes que he jugado, pero no puedo mentir, el equipo de mi corazón para siempre es el Zaragoza, el que apoyaba cuando era niño y en el que inicié mi carrera", expresa.

Finalmente, el vasco se refiere a la figura del argentino Marcelo Bielsa, con el que coincidió en el Athletic y del que podría estar hablando "dos o tres horas". "Es el entrenador más original que he tenido, no digo el mejor o el peor, pero sí el más particular. Con él, todo es diferente en la manera de aprender", recalca.

"Recuerdo sus sesiones de análisis de partidos... después de los partidos. Fue molesto para algunas personas, pero a mí me encantó. Es un genio y me hizo amar el fútbol aún más de lo que me gustaba ... Siempre es honesto y sincero", sentencia sobre el veterano técnico.