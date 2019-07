6 de julio de 2019

Argentina gana el bronce con Messi expulsado

Copa America Brazil 2019 - Third Place Play Off - Argentina v Chile REUTERS / AMANDA PEROBELLI

La selección de Argentina se quedó el bronce en la Copa América 2019 tras imponerse (2-1) a Chile en el Arena Corinthians de Brasil, un choque de tensión más que de fútbol, con los goles de Agüero y Dybala en los primeros 15 minutos y la expulsión de Leo Messi pasada la media hora por un encontronazo con Medel.

Aunque sin título en juego, la albiceleste evitó al menos otra derrota ante su verdugo en las dos finales anteriores del torneo. Chile apenas tuvo recursos y se quedó sin su delantero Alexis Sánchez en los primeros minutos por lesión. En medio de un ritmo bajo, Argentina encontró a placer huecos en la defensa rival.

Messi y Lo Celso asistieron a Agüero y Dybala, para ganar la espalda fácil y poner un 2-0 duro para Chile. Poco después saltó el primer rifirrafe y a la media hora hubo la réplica o más bien el terremoto y el colegiado paraguayo Mario Díaz de Vivar quizá se calentó más que los propios jugadores.

El '10' argentino corrió a por un balón con Medel y en la línea de fondo le dejó un pequeño empujón. Sin dudarlo, el chileno fue a por el jugador del Barça pero el cruce se quedó en tres choques de pechos. El colegiado llegó al sitio con la roja para ambos y tardaron casi 10 minutos en salir del campo, mientras el VAR revisaba.

El enemigo número uno de los argentinos, el vídeo que no quiso ver los penaltis que aún reclaman de la derrota contra Brasil en semifinales, no indultó a un Messi que disfrutaba de una buena versión. Tras el descanso, un gol de penalti 'chivado' por el VAR --para más inri-- de Arturo Vidal pareció dar emoción, pero Chile no asomó más.

Sin juego en las áreas, Argentina tampoco se volvió loca, el partido solo se volvió a calentar en los últimos minutos. Antes, Agüero había tenido dos buenas ocasiones para evitar ese poquito de suspense. A la espera de conocer el futuro de Lionel Scaloni, la albiceleste al menos sacó ganas y algo de fútbol en Brasil.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARGENTINA, 2 - CHILE, 1. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ARGENTINA: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso (Funes Mori, min.90); Messi, Agüero (Suárez, min.81) y Dybala (Di María, min.67).

CHILE: Arias; Paulo Díaz, Medel, Jara (Maripán, min.50); Isla, Aránguiz (Castillo, min.83), Pulgar. Vidal, Beausejour; Vargas y Alexis (Fernandes, min.17).

--GOLES:

1 - 0, min.12, Agüero.

2 - 0, min.22, Dybala.

2 - 1, min.59, Arturo Vidal (penalti).

--ÁRBITRO: Mario Díaz de Vivar (PAR). Amonestó a Pezzella (min.57), Paredes (min.63), Foyth (min.79) y Tagliafico (min.90) por parte de Argentina. Y a Beausejour (min.16), Arturo Vidal (min.26) y Pulgar (min.45) en Chile. Expulsó con roja a Messi (min.37) y Medel (min.37).

--ESTADIO: Arena Corinthians.