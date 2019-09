27 de septiembre de 2019

El Athletic apela a su fortín para descolgar al Valencia y el Leganés quiere frenar al Granada

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club apelará este sábado a su fortaleza en San Mamés para descolgar de la pelea por los puestos de arriba al Valencia, mientras que el Granada también querrá seguir dando continuidad a su buen momento en la visita de un Leganés necesitado, en partidos correspondientes a la séptima jornada de LaLiga Santander.

El fútbol vasco está viviendo un gran inicio de campaña y puede presumir de tener a sus dos equipos de mayor tradición en Primera entre los cuatro primeros, con la Real Sociedad segunda y el Athletic cuarto a un punto.

Ahora, el conjunto vizcaíno querrá dormir por delante del guipuzcoano y para ello espera mantener su fortaleza en San Mamés donde se abrirá la actividad sabatina (13.00 horas) con un atractivo duelo ante un Valencia que está reñido con las victorias también en este inicio.

Siete jornadas le costó el año pasado al equipo 'che' sumar su primera victoria y esta campaña ya lleva una, pero también dos derrotas que le han alejado de momento de la pelea por esa ansiada cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones y por la que pretenden opositar los de Gaizka Garitano, uno de los dos invictos que restan junto al Real Madrid.

Para ello, el Athletic debe ganar ante su afición, de momento entusiasmada con la 'media inglesa' que proclama su técnico para un equipo que fuera, tras empatar en Butarque el miércoles, no da con la tecla de las victorias, pero que en casa lo ha ganado todo y no pierde desde el pasado 5 de octubre en el derbi ante la Real Sociedad.

Además, el equipo rojiblanco, al que el triunfo está avalado por una enorme fortaleza defensiva, con sólo dos goles encajados, récord histórico en el club tras seis jornadas ligueras, lo que pondrá a prueba la artillería de un Valencia al que no le bastó el miércoles anotar tres goles para ganar al Getafe y que no está rindiendo al nivel defensivo que logró Marcelino García.

El equipo valencianista está a seis puntos de su rival y sabe que no puede tropezar más para no verse demasiado a remolque. El actual campeón de la Copa del Rey no sabe lo que es ganar en LaLiga Santander con Albert Celades en el banquillo y tras sumar dos puntos de los últimos nueve necesita romper la dinámica en un estadio donde no gana desde la temporada 2011-2012.

Garitano, que recupera a De Marcos, realizó cambios para la visita al Leganés, dando descanso al portero Unai Simón y al centrocampista Iker Muniain, y ambos deberían volver a un once comandado por Iñaki Williams y el 'pichichi' Raúl García, autor de cuatro de los siete goles de los 'Leones', tres desde los once metros.

Por su parte, Celades tendrá las bajas de dos titulares como Gayà, ya ausente ante el Getafe, y la de Gameiro, que se lesionó ante los 'azulones', además de la duda de Kondogbia, también 'tocado' tras el miércoles y que lo más seguro es que descanse ya que el Valencia tiene un importante partido de 'Champions' ante el Ajax que podría marcar su once.

UN LEGA NECESITADO MIDE AL GRANADA.

A las 18.30 horas, en el Estadio Nuevo Los Cármenes se verán las caras dos teóricos rivales directos para evitar el descenso a LaLiga SmartBank como el Granada y el Leganés, aunque ambos están viviendo un inicio dispar.

El equipo nazarí ha empezado mejor en su retorno a Primera y ya tiene once puntos, con sólo una derrota en su haber, en la segunda jornada ante el Sevilla (0-1), y con una victoria de mérito en casa ante el FC Barcelona (2-0), lo que le permite estar de momento lejos del descenso y en una positiva quinta plaza. Ganar le serviría a ir con más 'relajación' a la visita al Bernabéu de antes del parón.

Los de Diego Martínez, que en la jornada entre semana sumaron un punto en Valladolid, quieren seguir fuertes ante su público y alejar así a un rival que por el contrario no ha arrancado demasiado bien y es el único que no ha ganado aún tras no pasar del empate ante el Athletic.

El equipo de Mauricio Pellegrino es colista con tan sólo dos puntos y arrastra, entre el final de la temporada pasada y el comienzo de esta, una racha de ocho partidos sin ganar, aunque en los dos últimos ha sumado sus dos primeros puntos. Batir al Granada, un equipo que no concede mucho en Los Cármenes, puede ser un punto de inflexión.

Roberto Soldado y el colombiano Darwin Machís podrían volver al once del Granada tras estar en el banquillo en el José Zorrilla, mientras que el danés Martin Braithwaite y el argentino Jonathan Silva recuperarán seguramente su puesto en el once pepinero.

-Sábado 28.

Athletic - Valencia. Melero López (C.Andaluz) 13.00.

Getafe - FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.00.

Granada - Leganés. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30.

Atlético - Real Madrid. González González (C.Cast-leonés) 21.00.