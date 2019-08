El Atlético mide su ilusión y el poder de su maldición sobre el Getafe

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid comenzará este domingo en el Wanda Metropolitano (22.00 horas) su asalto a LaLiga Santander ante el rocoso Getafe CF, rival frente al que medirá la ilusión despertada durante la pretemporada y ante el que quiere mantener su impecable racha desde la llegada al banquillo de Diego Pablo Simeone.

El conjunto colchonero inicia el campeonato de la regularidad con la esperanza de que reconstruirse también le sirva para dar un paso adelante y competir lo máximo posible por un título para el que ha sido prácticamente el principal oponente las dos últimas campañas del FC Barcelona, aunque sin alargar tal pelea al tramo final.

Después de estar fuera de España gran parte del verano, el equipo del 'Cholo' se presentará ante su entusiasmada afición, que parece dispuesta a no mirar atrás. La primera prueba para comprobar el grado de ilusión que despierta este nuevo proyecto será de exigencia, pese a que al Getafe se le da francamente mal su vecino de la capital; no sólo no ha ganado desde el aterrizaje del entrenador argentino, sino que tampoco ha sido capaz de hacerle un gol.

Ya no están Antoine Griezmann, Diego Godín, Juanfran Torres, Filipe Luis o Lucas Hernández, grandes nombres de los mejores logros de la 'era Simeone', y tampoco un Rodri Hernández cuyo retorno a casa ha sido breve. Pero el club ha invertido mucho y parece que, de momento, bien, pero será la competición oficial lo que marque la verdadera calidad.

Sin duda, todos los ojos estarán puestos en la joven perla portuguesa João Félix, quizás el mejor reclamo para que la afición acuda al Metropolitano pese a la hora y las vacaciones. El delantero de 19 años, el fichaje más caro de la historia del Atlético, ha tenido una 'extraña' rápida adaptación a lo que pide Simeone y ha brindado calidad y goles en la preparación, haciendo más sencillo que el 'Principito' caiga en el olvido.

El ex del Benfica será de la partida en el primer test serio donde el 'Cholo' tendrá que ver cómo lo acomoda en el terreno de juego. La baja del hispano-brasileño Diego Costa, lesionado y sancionado, lo situará como segundo punta junto a Álvaro Morata, a quien en cambio le ha costado encontrar el camino de la portería contraria.

En el centro del campo, la principal duda será si el preparador argentino coloca a Marcos Llorente o a Thomas por lo visto en los entrenamientos, con Koke, Saúl y un Lemar que afronta una campaña importante tras la discreta del año pasado, aunque precisamente ante el Getafe dejó una de sus mejores actuaciones. Atrás, pese a los refuerzos de Mario Hermoso y Felipe, Savic y Giménez se perfilan los centrales elegidos, eso sí con los nuevos Trippier y Lodi en los flancos.

EL GETAFE, ANTE SU 'BESTIA NEGRA'

Por su parte, el Getafe inicia de nuevo una temporada donde deberá compaginar Europa y LaLiga con una complicada salida. El año pasado le tocó estrenarse en el Santiago Bernabéu y ahora en el Metropolitano, estadio donde no ha logrado romper su maldición ante el Atlético desde la llegada de Simeone al banquillo rojiblanco.

Los 'azulones' no ganan a domicilio a los colchoneros desde mayo de 2010, pero la última vez que les derrotaron fue en el 6 de noviembre de 2011 por 3-2, mes y medio antes de que el 'Cholo' llegase. Desde entonces, no ha habido un rival que se le dé tan bien al argentino, cuya estadística contra el equipo getafense es demoledora: 15 partidos entre Liga y Copa, con 13 triunfos, dos empates (ambos en 2013), 30 goles a favor y ninguno en contra.

El conjunto de José Bordalás también ha firmado una pretemporada sólida, con sólo derrota ante el Oporto y con buen cierre con goleada (4-1) ante el Atalanta, e intentará combatir la historia con su conocida disciplina desde la llegada del alicantino, que tendrá la baja de Maksimovic, otro de los no indultados por Competición y que sería sustituido por Markel Bergara.

Marc Cucurella y Allan-Roméo Nyom adelantarán seguramente su posición, para blindarse por los costados, mientras que Jorge Molina y Jaime Mata buscarán arriba acabar con la sequía 'azulona' frente al conjunto de Simeone.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Llorente, Saúl, Lemar; João Félix y Morata.

GETAFE: Davis Soria; Damián, Djené, Cabrera, Raúl García; Nyom, Bergara, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 22.00/Movistar LaLiga.