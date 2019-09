El Atlético vuelve a la Champions donde la dejó

El Atlético retoma la Champions donde la dejó Los rojiblancos inician el torneo ante la Juventus de su verdugo Cristiano Ronaldo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid volverá este miércoles (21.00 horas) a la Liga de Campeones exactamente contra el rival ante el dejó la competición por última vez, una Juventus que le apeó la temporada pasada con una gran remontada en octavos de final y que vuelve a Madrid con Cristiano Ronaldo como principal peligro en la ciudad donde vivió tantos años.

Han pasado seis meses de la noche más 'negra' del año para el Atlético. Llegó a Turín impulsado por el 2-0 de la ida, pero fue zarandeado por la Juventus en la ciudad italiana y encajó un 3-0 que le impidió continuar su sueño europeo, donde sigue persiguiendo su primer título.

Un triplete de Cristiano firmó la eliminación del equipo rojiblanco, que ahora vuelve a la competición ilusionado con su nuevo proyecto, donde Joao Felix enarbola la bandera que Antoine Griezmann dejó vacante para marcharse a Barcelona, y como favorito junto a la 'Vecchia Signora' en un Grupo D donde también conviven Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú.

Tras un gran arranque liguero, con tres victorias consecutivas que le situaron como líder en solitario, el Atlético viene de encajar su primera derrota de la temporada en San Sebastián (2-0), donde la Real Sociedad le superó para despertar las primeras dudas en el equipo de Diego Pablo Simeone.

Por ello, la apertura europea del curso puede ser la confirmación de la primera situación adversa o, por el contrario, una oportunidad de redención ante el campeón de Italia por octava vez consecutiva, récord absoluto en la Serie A.

El 'Cholo' podrá contar con Jan Oblak, que dio el susto en el Real Arena con un balonazo que le dejó conmocionado y le obligó a ser sustituido por Antonio Adán. También está de vuelta Thomas Partey tras superar sus molestias, por lo que Álvaro Morata (esguince de rodilla) es el único jugador que sigue en la enfermería.

Para este nuevo asalto a la Champions, donde fue finalista en 2014 y 2016, pero donde no ha ido más allá de octavos en las dos últimas ediciones, el Atlético espera imponer su fortaleza en el Metropolitano, donde ha ganado sus últimos nueve partidos europeos como local. Además, también llega con una buena racha en Madrid ante clubes italianos, con seis triunfos seguidos como local.

SARRI RECUPERA A PJANIC, PERO NO A DOUGLAS COSTA

Por su parte, la Juventus, doble campeona de Europa pero gafada en las finales con cinco derrotas consecutivas y que pese al refuerzo de Cristiano no pasó de cuartos (Ajax), también vuelve a partir como una de las grandes aspirantes al trono europeo tras un verano donde han llegado novedades en la plantilla (De Ligt, Rabiot, Danilo o Ramsey) y también en el banquillo.

Maurizio Sarri, ya recuperado de la neumonía que le afectó a principio de temporada, ha tomado el relevo de Massimiliano Allegri, que abandonó el club tras cinco temporadas en las que solo se le resistió la Champions. Subir este último peldaño será el principal objetivo del extécnico de Nápoles y Chelsea.

El técnico podrá contar finalmente con Miralem Pjanic, pero siguen fuera los lesionados Douglas Costa, Mattia De Sciglio y Marko Pjaca, que no han viajado a Madrid, así como Giorgio Chiellini, que aún estará varios meses fuera. Además, no están inscritos en la Champions ni Emre Can ni el 'excolchonero' Mario Mandzukic. Tras dejar escapar sus primeros puntos del año en la Seria A ante la Fiorentina (0-0), la 'Juve' también quiere recuperar la senda de la victoria.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Lemar; João Félix y Diego Costa.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Khedira, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Higuaín.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.