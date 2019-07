Bale se queda fuera de la lista para la Audi Cup

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, no ha entrado en la lista para la disputa este martes y miércoles de la Audi Cup por parte del conjunto madridista, que tiene otras bajas sensibles como la del lesionado Thibaut Courtois.

El futuro del futbolista de Cardiff en el trece veces campeón de Europa continúa siendo una incógnita después de que tampoco haya entrado en esta convocatoria para un torneo donde el primer rival será precisamente sus ex del Tottenham.

Según informó el Real Madrid, Bale no entrenó con el grupo en la sesión de este lunes, aunque el club no facilitó ningún parte médico y Zinédine Zidane ha preferido no contar con él pese a las bajas del lesionado Marco Asensio y el delantero serbio, que también trabajó en el interior de las instalaciones de Valdebebas junto al extremo.

El que tampoco será de la partida en la Audi Cup será el portero belga Thibaut Courtois, al que se la ha diagnosticado "un esguince de grado II en el tobillo izquierdo" y del que está pendiente de evolución por lo que Keylor Navas, Andriy Lunin y Diego Altube serán los tres guardametas en esta competición.

La baja de Courtois se une a las del lateral francés Ferland Mendy y la del centrocampista andaluz Brahim Díaz, mientras que el defensa francés Raphael Varane también se ausentó del entrenamiento grupal, pero sí está entre los elegidos por Zidane en una lista en la que entra el uruguayo Fede Valverde, que se incorporó la semana pasada tras su paso por la Copa América.

Además, acabaron sus vacaciones por jugar también el torneo los brasileños Carlos Casemiro y Eder Militao, y el colombiano James Rodríguez, cuyo futuro en el equipo también está en duda, y este lunes se unieron a los entrenamientos, aunque no entraron en la lista donde está el defensa del Juvenil A Miguel Gutiérrez y otros canteranos como Javi Hernández, Adrián de la Fuente y Jaime Seoane.

La convocatoria completa es la formada por Keylor Navas, Lunin y Altube como porteros, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Javi Hernández, De la Fuente y Miguel Gutiérrez como defensas, Kroos, Modric, Valverde, Isco, Hazard y Seoane como centrocampistas, y Mariano, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Junior, Rodrygo y Kubo.