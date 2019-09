Barcelona y Mallorca, los que más y menos pueden gastar en su plantilla en 2019-20

El club azulgrana, con un límite de 671,4 millones supera al Madrid (641), mientras el balear dispone de 30 millones

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, con 671,4 millones, y el Real Mallorca, con 29,9, son los clubes de LaLiga Santander que más y menos pueden gastar en su plantilla en la temporada 2019-20, mientras que el Girona, con 29,2, es el que cuenta con el límite más elevado en LaLiga SmartBank, informó este lunes LaLiga.

El club azulgrana supera al Real Madrid, el segundo de largo con un límite de coste de plantilla de 641 millones, y el Atlético de Madrid, con 348,5 millones, completa este 'podio' de honor. Sevilla, con 185,1 millones, y Valencia, con 170,6, son cuarto y quinto, respectivamente.

En LaLiga SmartBank, el Girona, recién descendido, es el club que más puede reforzarse por delante del Rayo Vallecano, con 19 millones, y la UD Almería, con 18,1. En el polo opuesto están el Fuenlabrada, Ponferradina y Mirandés con 4, 4,1 y 4,2 millones.

Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club o SAD puede gastar en esta temporada e incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. También incluye el gasto en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición, incluidas las comisiones para agentes, y amortizaciones, que es el importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato.

Cada club o SAD propone a LaLiga su límite de coste de la plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de sus presupuestos, pero es el Órgano de Validación de LaLiga el que debe aprobarlo o no y, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.

La solicitud que tramita un club o SAD de su Límite de Coste de la Plantilla no siempre corresponde con su límite máximo. Pueden pedir el límite que estimen oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo, y éste puede no alcanzarse e, incluso, verse incrementado.