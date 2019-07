Boca Juniors debuta con un empate ante Huracán sin De Rossi

BUENOS AIRES, 29 Jul. (Reuters/EP) -

Boca Juniors comenzó el domingo su participación en la Superliga argentina con un empate sin goles (0-0) en su estadio ante Huracán, en un partido en el que destacaron los porteros de ambos equipos y en el que no jugó el italiano Daniele de Rossi.

Los visitantes entraron mejor en el encuentro disputado en la Bombonera y contaron con oportunidades claras para abrir el marcador durante los primeros compases del choque. El arquero del conjunto local, Esteban Andrada, respondió muy bien y logró mantener a cero su portería.

Boca se asentó con el paso de los minutos y las oportunidades empezaron a caer de su lado, pero tampoco consiguió marcar debido al buen hacer del portero paraguayo Antony Silva, quien sostuvo a su equipo con grandes acciones en el último tramo del partido.

El conjunto 'xeneize' hizo debutar al delantero argentino recién llegado del Benfica, Eduardo Salvio, y al delantero venezolano Jan Hurtado, que formó en el equipo titular de Boca.

El que no pudo debutar fue el veterano futbolista italiano Daniele de Rossi, que se incorporó el jueves al conjunto xeneize y todavía no tiene el pase de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que no fue convocado.