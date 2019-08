29 de agosto de 2019

Butragueño: "¿Fichajes? Tenemos una plantilla estupenda"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, realizó una valoración positiva del sorteo de la 'Champions' celebrado este jueves en Mónaco y aseguró que "jugar contra el PSG se está convirtiendo en un clásico" del fútbol europeo, además de dejar en el aire algún posible fichaje en los cuatro días que restan de mercado.

"Estamos hablando de la 'Champions' y todos los partidos son siempre muy disputados. Dejando a un lado al PSG, indudablemente, Brujas y Galatasaray son muy fuertes en sus estadios y tienen un apoyo enorme del público. Los jugaremos al máximo nivel y con la esperanza de dar el rendimiento que todos esperamos", dijo Butragueño en declaraciones a Movistar.

"¿El PSG? Se está convirtiendo en un clásico, qué duda cabe que es un equipo muy potente. Supone una gran motivación porque es uno de los mejores partidos que se puede ver en el mundo hoy en día. Esta es la competición más exigente del mundo", añadió el 'Buitre'.

Por último, preguntado por el futuro de Neymar o si el Real Madrid realizará algún otro movimiento en el mercado de fichajes, Butragueño no aportó más información. "Nosotros -de jugadores que no pertenecen al Madrid- no queremos hablar y no vamos a cambiar esa política. Queremos ser respetuosos con todo el mundo. Tenemos una plantilla estupenda, esa es la verdad", finalizó.