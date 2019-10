Casemiro evita el desastre en Champions

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no pudo pasar del empate este martes ante el Brujas (2-2) en la segunda jornada de la fase de grupos de la 'Champions' y se complica la vida en Europa tras su derrota del debut en París, en un partido donde todo fue en contra para los blancos después de una excelsa primera mitad del equipo belga.

El conjunto de Zidane va a fogonazos. Un día es brillante y al otro recupera sus peores defectos. Igual vence en el Pizjuán que es incapaz de ganar el Brujas en su casa. Nunca sabes cómo va a salir la moneda, no termina de haber continuidad y este martes fue buena prueba de ello.

La tarde empezó torcida para un Real Madrid que tose y tarda poco en constiparse. Los de Zidane adolecieron de agresividad en su propio área y apenas pasaron diez minutos en conceder el primer gol del Brujas. Una jugada por el costado zurdo, que dejó en evidencia a Carvajal, acabó suponiendo el 0-1 en botas de Bonaventure.

Y eso que el gol tuvo su miga. Primero porque a punto estuvo de no meter el mano a mano y segundo porque el árbitro se encargó de anularlo y -acto seguido- el VAR dio validez. Un botín importante para el austero equipo visitante, que había cumplido el guion ideal en la casa del 13 veces campeón de Europa. Dudas, dudas y más dudas.

Después de tres partidos sin encajar, uno de ellos en casa del vecino el pasado sábado, el Real Madrid volvió a mostrar sus carencias. Tanto fue así que Zidane relevó a Nacho en el descanso para meter al recién recuperado Marcelo. Algo no funcionaba en su pizarra y, para colmo, sus delanteros seguían con la pólvora mojada cuando más le hacía falta.

Modric pudo haber empatado con un disparo desde la frontal, Kroos también reclamó protagonismo y Varane, con un cabezazo violento, se terminaron topando con Mignolet, una de las fortalezas del Brujas. Lo peor para los blancos, sin embargo, estaba por llegar. La falta de puntería se juntó al acierto visitante, otra vez al filo del descanso.

En esta ocasión fue una mala entrega de Modric, que puso la alfombra roja a su rival a 20 metros del área. El Balón de Oro intentó recuperar su error, pero ni él, ni Ramos pudieron frenar al inspirado Bonaventure. Otra vez casi a trompicones y pegando mal al balón, el ariete del Brujas terminó por conseguir el objetivo. Nervios en la grada y 0-2.

Zidane tocó varias teclas, entre ellas la portería por las molestias estomacales de Courtois. El belga, que no tuvo su mejor día, fue sustituido por Areola, que pronto realizó una parada de mérito. Además, Marcelo terminó por dar esa profundidad que tanta falta le hacía al conjunto blanco. A los diez minutos hubo premio.

RAMOS DA VIDA AL MADRID

Una buena triangulación en los pies de Benzema, que puso un caramelo en la testa del capitán Ramos. El andaluz no falló en el segundo palo y pese a la incertidumbre del árbitro, que lo anuló previamente, la tecnología que terminó por dar la razón al Real Madrid. El gol 'enchufó' a un Bernabéu que quiso, sin éxito, recuperar la habitual épica europea.

Hazard buscó la suerte en varias acciones individuales, pero su rendimiento sigue lejos del jugador que maravilló en Inglaterra y Casemiro fue -por fin- quien pudo quitar el tapón de la defensa belga con un cabezazo sensacional dentro del área a cinco minutos del final.

Los pupilos de Philippe Clement dieron por bueno el empate pese a sus acciones aisladas y no tuvieron excesivos problemas en contener los arreones del equipo español. Mucho ruido y pocas nueces en la recta final del encuentro. El reparto de puntos obliga al Real Madrid a no fallar en sus próximos envites si no quiere despedirse antes de tiempo del Viejo Continente.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - BRUJAS, 2 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois (Areola, min.46); Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho (Marcelo, min.46); Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez (Vinicius, min.67), Hazard y Benzema.

BRUJAS: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; Rits, Vanaken, Vormer; Diatta, Tau (Schrijvers, min.90) y Bonaventure (Openda, min.70 (Cools, min.86)).

--GOLES:

0 - 1, min.9, Bonaventure.

0 - 2, min.39, Bonaventure.

1 - 2, min.56, Sergio Ramos.

2 - 2, min.85, Casemiro.

--ÁRBITRO: Georgi Kabakov (BUL). Amonestó con tarjeta amarilla a Mignolet (min.69) y Openda (min.77) en el Brujas; y a Hazard (min.90) en el Real Madrid. Expulsó a Vormer por doble amonestación (min.78 y 85).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.