25 de julio de 2019

Ceballos: "Emery fue el punto de inflexión para unirme al Arsenal"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Dani Ceballos se mostró "orgulloso" de llegar a un "equipo histórico" en el fútbol inglés como el Arsenal, en el que estará cedido esta próxima temporada por el Real Madrid y donde ha sido clave la presencia y "la confianza" de Unai Emery para tomar su decisión.

"Estoy realmente orgulloso de poder vestir esta camiseta. Me uno a un equipo histórico de la Premier y es un paso adelante en mi carrera", subrayó Ceballos en una entrevista a la web de su nuevo club.

El andaluz reconoció que se decantó por el conjunto londinense por la presencia de Unai Emery. "Sabía que tenía su confianza, lo que era muy importante para mí desde el principio. El entrenador fue el punto de inflexión a la hora de unirme a este gran club. Es un entrenador español y me conoce de mi paso por otros equipos", confesó.

"Emery es un entrenador muy táctico y creo que me ayudará a perfeccionar mi posicionamiento en el campo. Creo que ambos vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para hacerme un mejor futbolistas", indicó.

El canterano del Betis está "avisado de la responsabilidad de vestir esta camiseta". "Fue un momento de tremendo orgullo cuando decidí unirme al Arsenal. Estoy realmente feliz de poder ayudarle a conseguir sus objetivos", remarcó el utrerano, que sabe que se debe "adaptar" a su nuevo equipo y a una Premier que "es muy táctica pero también física".

"He visto los partidos de pretemporada contra la Fiorentina y el Bayern y el Arsenal tiene muchos jugadores jóvenes y muchos que tienen mucha experiencia. Hay un buen nivel, así que estoy deseando reunirme con mis compañeros y establecerme lo más rápido posible. Necesito adaptarme lo antes posible porque será vital si quiero tener éxito en este club", prosiguió el campeón de Europa Sub-21.

Este resaltó que se lleva "muy bien a nivel personal" con Héctor Bellerín, lateral del Arsenal y que le dijo que no se lo pensara "dos veces" y fichase por el equipo inglés. "No puedo esperar a verle y darle las gracias por ayudarme a venir aquí", apuntó.

"No he hablado con mis compañeros todavía, por lo que no estoy seguro de cuales son los objetivos, pero obviamente vengo para dar todo lo que tengo. Nadie podrá cuestionarse eso porque desde el primer día que me ponga esta camiseta daré todo lo que tengo", sentenció el andaluz.