2 de julio de 2019

César Sánchez: "Sería extraordinario que Mbappé acabara en el Madrid"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exportero del Real Madrid César Sánchez calificó como "extraordinario" el posible fichaje del delantero francés del París Saint Germain Kylian Mbappé por el club blanco porque, según él, "engrandecería" LaLiga Santander, así como alabó la "anticipación" de su exquipo para reconstruirse tras un mal curso 2018-19.

"Lo más importante es que los grandes jugadores quieran jugar en nuestra Liga y eso es algo de lo que todos nos beneficiaremos. Evidentemente, Mbappé es un talento mundial; Neymar ya estuvo aquí ... Sería extraordinario que Mbappé acabara viniendo al Real Madrid. Los mejores jugadores y en los mejores equipos, eso es lo que al final engrandece a nuestra liga y a nuestro fútbol", dijo en declaraciones a Europa Press.

A juicio del Embajador de LaLiga, que participó el pasado fin de semana en una acción solidaria dentro del Santander Triathlon Madrid, el Real Madrid "ha hecho las cosas con mucha anticipación" después de un mal ejercicio en el que quedó apeado prematuramente de la Copa, Liga de Campeones y pugna por el título liguero.

"Ha fichado a Jovic, a Hazard, a Mendy ... Es un buen inicio. Luego está la parte de las salidas, que es siempre la más dolorosa y costosa. Estamos en un mercado en el que es difícil adquirir a los grandes jugadores. Esa rapidez que ha demostrado el Real Madrid en esta primera parte del mercado es extraordinaria", subrayó.

Respecto al título continental de la selección sub-21, César Sánchez indicó que los equipos de las categorías inferiores llevan impregnada esa "seña de identidad" del fútbol español. "Y se ve ahora reflejado en la sub-21. Es importante tener una esencia como la del juego colectivo, combinativo y el demostrar que, con eso, se consiguen resultados", dijo.

Dentro del grupo de la sub-21, han destacado especialmente el centrocampista blanco Dani Ceballos y el del Nápoles Fabián Ruiz, Jugador Más Valioso (MVP) del Europeo y pretendido por los mejores clubes del continente.

"Son jugadores de nivel mundial que están jugando contra los mejores en su categoría, y hay otros que no han ido como Marco Asensio, lo cual demuestra que hay continuidad en el modelo. Después de años de éxitos es importante tener esa seña de identidad que te permita triunfar en el futuro", remarcó.

Por otro lado, en el inicio de las celebraciones por la Semana del Orgullo, Sánchez negó que sea un tema escondido en el fútbol español. "No es un tabú, y no debe serlo. Estamos en una sociedad tolerante, en la que en cualquier ámbito social, también en el fútbol, la condición sexual no condiciona absolutamente nada. No hay ningún problema, y el día en que eso suceda se entenderá como en cualquier otro ámbito. No me condiciona participar en el deporte con cualquier persona, independientemente de su raza, sexo o condición sexual", aclaró.