19 de julio de 2019

Claudio Pizarro: "Este es el último año, de verdad"

HANNOVER (ALEMANIA), 19 Jul. (dpa/EP) -

El veterano delantero peruano del Werder Bremen, Claudio Pizarro, confirmó este viernes que se retirará definitivamente después de esta temporada a los 41 años.

"Este es el último año, de verdad. He hablado con todos, me siento bastante bien, pero ya es suficiente. En mi última temporada con el Bremen quiero llegar a Europa, eso me haría muy feliz", expresó Pizarro, que reconoció que, pese a encontrarse en un buen estado de forma, no se recupera de los partidos como hace cinco años.

Pizarro llegó al Bremen hace 20 años procedente del peruano Alianza Lima y ha jugado nueve años en sus filas, repartidos en cuatro periodos distintos. También jugó nueve años en el Bayern Múnich, con el que ganó seis títulos de Bundesliga y una Liga de Campeones en 2013, y sendas temporadas en el Chelsea inglés y el Colonia.

El atacante es el segundo máximo goleador extranjero de la Liga alemana con 195 goles anotados, solo superado por el delantero del Bayern Múnich Robert Lewandoski con 197.