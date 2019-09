Contra: "Está claro que España generalmente domina a cualquier rival"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la selección de Rumanía, Cosmin Contra, ha afirmado este miércoles que "está claro que España generalmente domina a cualquier rival", por lo que acoplará sus estrategias a ello para su encuentro de este jueves (20.45 horas) contra la 'Roja', correspondiente a la fase clasificatoria de la Eurocopa 2020.

"Hemos trabajado un par de días en qué podemos sorprenderles y en lo que no tenemos que fallar. Está claro que España va a dominar el partido, está claro que España generalmente domina a cualquier rival", ha indicado Contra en la conferencia de prensa previa al partido.

"Sabemos que vamos a sufrir, que tenemos que correr mucho. Pero creo que, si tácticamente, físicamente y anímicamente estamos al 100%, tendremos nuestra oportunidad", ha vaticinado el seleccionador rumano, sobre un compromiso que se jugará en el Estadio Nacional de Bucarest.

"Siempre antes de cada partido le transmito a los jugadores que queremos ganar y que ellos tienen que dar todo lo mejor para ganar. Sobre si, al final de los 90 minutos, ¿resulta que empatamos y esto sería satisfactorio para mí? Claro que sí, pero hay que ser realistas", ha matizado al respecto.

"Claro que es un partido especial. Para mí todos los partidos de la selección nacional son especiales, pero digamos que éste es aún más especial. España es mi segunda casa, mi familia vive en Madrid, mi hijo nació en Madrid. Y conozco a muchos de los jugadores, con algunos he jugado y a otros los he entrenado. Dada esta cercanía, el partido es un poco más especial", ha insistido.

"Llevamos dos años que trabajamos muy bien en la selección. Hay una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos y la realidad es que estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho hasta ahora", ha proseguido Contra, aunque sin apenas desvelar a quiénes alineará. "Estamos barajando varios sistemas de juego y, dependiendo de eso, voy a elegir los jugadores", ha agregado.

"Siempre tengo en mente diferentes cosas, puede que haya alguna sorpresa en el 'once', ya veremos. Tenemos jugadores que pueden tener una buena posesión del balón, pero es importante recordar que no es fácil jugar delante de 50.000 espectadores; es importante que los jugadores no se queden acaparados por la emoción", ha avisado.

Mientras, ha hablado sobre las malas noticias que han rodeado a la 'Roja' últimamente. "Es una tragedia enorme. Estamos cerca de Luis Enrique todo el mundo que lo hemos conocido y seguramente tantas muestras de apoyo le han hecho que pase un poquito mejor esa tragedia", ha dicho sobre el reciente fallecimiento de Xana Martínez Cullell, hija del ya exseleccionador de España.

CHIRICHE: "ES IMPORTANTE TENER UNA BUENA ACTITUD"

Por otra parte, Vlad Chiriche ha comentado que "es importante tener una buena actitud" para sacar 'tajada' de su enfrentamiento con los pupilos de Robert Moreno, lo cual es primordial para Rumanía en su reto de mantenerse viva en el grupo de clasificación para la próxima EURO.

"Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo, que tiene jugadores de alta calidad, que tiene una buen dominio del balón. Va a ser muy difícil, pero es importante tener una buena actitud y dar lo mejor de nosotros", ha asegurado el central del Sassuolo.

"Estoy muy contento porque he tenido un año muy difícil, he atravesado unos momentos muy complicados y me alegra muchísimo poder participar de nuevo en la selección. Ahora estoy bien y estoy sano, me alegro de estar junto al resto de compañeros", ha añadido Chiriche.

"Espero que los más de 50.000 seguidores nos den fuerza para poder hacer un buen partido y conseguir un buen resultado. También espero que esto nos acostumbre a lo que va a venir en el resto de partidos hacia la Eurocopa 2020", ha aportado en cuanto al ambiente del Estado Nacional.

Por último, ha elogiado el juego de España en esta fase de clasificación. "Es un equipo muy, muy fuerte y todos los jugadores que tiene son muy buenos. Yo conozco mucho a Fabián Ruiz y sabemos de su peligro", ha concluido, tras citar al mediapunta del Napoli.