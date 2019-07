19 de julio de 2019

Cucurella: "Bordalás me quería, es un sueño jugar en Europa"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Marc Cucurella aseguró este jueves que poder competir el año que viene en la Liga Europa es "un sueño" al que cualquier jugador aspira y que en su nuevo club, el Getafe, su entrenador José Bordalás le quería para recorrer "toda la banda izquierda".

"Es un sueño poder jugar en Europa. Bordalás me vio muy bien la temporada pasada y me quería aquí. Él me ve por toda la banda izquierda, pero me da igual dónde con tal de jugar y ayudar al máximo", dijo Cucurella en su presentación en el Coliseo.

El futbolista de 20 años comentó que la llamada del preparador alicantino, "un técnico que exige lo máximo", terminó de convencerle y que esta nueva etapa supone "un pasito más" en su carrera en LaLiga. "Es el sueño de cualquier jugador poder jugar en Europa. Hay que quemar etapas y estoy feliz con la progresión que he tenido desde pequeño", afirmó.

Para el canterano blaugrana, el Getafe afronta una temporada "espectacular" en la que espera poder ayudar a conseguir los objetivos. "Vamos a estar todos los días compitiendo y eso es lo mejor para el futbolista. Espero poder ayudar mucho a mis compañeros", sostuvo.

Cucurella se ha convertido en el cuarto fichaje de un bloque "de grandes jugadores". "Todos los equipos que se enfrentaban al Getafe sufrían. Se ha mantenido un bloque de jugadores que compiten al máximo con algunas incorporaciones que trataremos de hacerlo lo mejor posible y ayudar al máximo", apuntó.

Además, declaró que han sido días "estresantes" y todo se hizo "muy rápido", toda vez que pasó del Eibar, que había ejercido su cláusula de compra, al Barcelona, que hizo lo propio con la de recompra al conjunto 'armero', y de ahí cedido con opción de compra al club del sur de Madrid. "Estoy feliz por haber terminado aquí. Hemos elegido la opción que más ilusión nos hacía", aseveró el catalán.

EL GETAFE DESCONOCE EL INTERÉS DEL ESPANYOL POR ÁNGEL

Por su parte, el director deportivo del Getafe, Ángel Martín, destacó las virtudes de un Cucurella que mostró "disposición por venir" al equipo getafense. "Puede jugar por toda la banda izquierda y en el Eibar jugó un fútbol espectacular. Va a mejorar nuestro equipo", aseguró el directivo.

Del mismo modo, repasó el estado de las altas y bajas del Getafe, recalcando que no tienen conocimiento de que el Espanyol valore "la posibilidad" de fichar a Ángel. "Eso sólo lo oímos en la prensa", se limitó a decir.

Una de las más que posibles bajas será la de el centrocampista Iván Alejo, que está a la espera de salir cedido cuando se llegue a un acuerdo "por parte de todos". "Tiene que ser importante en un club, jugar 35 partidos y demostrar que puede jugar en este club", admitió.

También afirmó que tienen otro jugador "en mente" y no ofreció más novedades de los nombres que más se relacionan con el Getafe en este mercado veraniego. "Con Fayçal Fajr y Nyom hay que seguir esperando", confesó.