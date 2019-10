Diego Martínez: "El primer error que podríamos cometer en el Bernabéu sería ver la clasificación"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Diego Martínez, ha asegurado que para visitar el Santiago Bernabéu, algo que harán este sábado (16.00 horas), nunca hay "buen ni mal momento" y que siempre hay que "estar de matrícula de honor", y ha afirmado que "ver la clasificación" sería el "primer error" que cometerían para no dar su "mejor versión", recordando que vienen "del barro" y que todavía resta "un invierno largo y duro".

"El primer error que podríamos cometer para no dar nuestra mejor versión sería ver la clasificación", declaró en rueda de prensa. "No miramos la clasificación. Afrontamos el partido sin pensar en las consecuencias", añadió.

"Vamos a competir, a plasmar la personalidad que nos ha traído hasta aquí tras estos siete partidos. Ese es nuestro enfoque, la clasificación ni la miramos ni nos interesa en la jornada 7 o la 8. Veo al equipo mentalizado, sabiendo lo que quiere y con ilusión y la mentalidad necesaria para afrontar estos partidos", prosiguió Martínez.

Actualmente, los nazaríes son segundos (14) a un punto de los madridistas. "La situación real es que quedan 31 partidos, un invierno largo y duro. El Girona ganó en el Bernabéu el año pasado y, desgraciadamente, está en Segunda. No nos despistemos. Nosotros lo tenemos muy claro, nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Somos unos privilegiados; disfrutemos, compitamos y no nos desviemos de nuestro camino, que lo tenemos muy claro", indicó.

"Sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí, sabemos que venimos del barro, y para nosotros es un momento para disfrutar", continuó. "Me alegra que pongamos en valor lo que está haciendo el Granada CF, pero no olvidemos que hace cuatro semanas, cuando perdimos contra el Sevilla, parecía que no íbamos a ganar ningún partido. No seamos ni dramáticos ni tremendistas", advirtió.

Por todo ello, el técnico gallego apeló a no pensar ni en lo que han "hecho" ni "en lo que está por venir". "Iremos a jugar a uno de los mejores estadios del mundo contra uno de los mejores equipos de la historia, desde nuestra humildad y desde nuestra ambición por intentar competir el partido al máximo y dar la mejor versión que podamos para poder tener opciones. Vamos con esa ilusión", señaló.

Además, Martínez aseguró que ve al equipo "maduro, sereno y competitivo" para afrontar el duelo ante "uno de los mejores equipos de la historia, no ya del mundo". "Vamos con ilusión y con ganas de ser competitivos y de transmitir lo que somos como equipo. Nosotros tenemos que estar de matrícula de honor, estar acertados y que ellos no lo estén", apuntó, antes de desvelar que tienen las dudas de Roberto Soldado y Rui Silva.

Por otra parte, el preparador vigués que el conjunto de Zinédine Zidane tiene "recursos" de sobra para suplir las bajas en el lateral izquierdo, y bromeó sobre el estado de forma del equipo blanco. "El Real Madrid está líder, menos mal que está mal... Si llega a estar bien ni te cuento. Es campeón de 'Champions' en los últimos años, con jugadores y un entrenador 'top'... Son tantas cosas las que nos diferencian, pertenecemos a universos tan distintos que en 90 minutos intentaremos minimizar eso", explicó.

"Somos un muy buen equipo en ilusión y en ganas de hacer nuestro partido lo mejor posible. Cuando vas al Bernabéu y te enfrentas a equipos como el Real Madrid no hay buen ni mal momento, siempre va a ser extremadamente difícil", prosiguió, antes de hablar de la dificultad del campo madridista. "Va ganando el Brujas 0-2 y desde fuera, internamente, estás diciendo que el Real Madrid va a ganar el partido. Se hacen muy largos los partidos allí", concluyó.