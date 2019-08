Ernesto Valverde: "Las derrotas siempre obligan"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, señaló la primera parte de su equipo como lo peor del estreno de LaLiga Santander junto a la derrota (1-0) ante el Athletic, un traspié que les "obliga" a mejorar la manera de competir.

"Nuestro primer tiempo no ha sido bueno y las mejores ocasiones han sido nuestras que hemos pegado dos palos, pero no hemos estado bien porque ellos nos encimaban muy rápido y no nosotros no teníamos el juego", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

"En el segundo hemos corregido, nos hemos ido mucho más arriba, pero ahí había mucho tráfico y no hemos tenido tampoco muchas ocasiones claras", añadió como resumen del primer partido de la temporada, donde un gol de Aduriz en el minuto 89 y recién entrado al campo dio la victoria a los vascos.

El extécnico de los 'leones' se temió lo peor con la entrada del delantero. "Cuando ha salido Aduriz siempre piensas que en cualquier jugada, cualquier centro puede pasar cualquier cosa. Le he visto meter más goles como este. Cuando iba el balón por el aire y le he visto que se perfilaba para la chilena, esperaba que fuera demasiado alta pero no, la ha cogido bien", apuntó.

"Hemos estado demasiado atrás, luego a la hora de jugar, Raúl García se iba De Jong y teníamos salida con los dos centrales. Lo que queríamos era meter el juego en el campo del Athletic pero no lo hemos conseguido", añadió. Valverde explicó que quiso dar "continuidad" al once que puso contra el Nápoles en pretemporada, con Sergi Roberto y Aleñá.

"Ese día estuvimos muy bien, le quería dar continuidad, sabiendo que Busi y Rakitic son importantes", dijo. "Las derrotas siempre obligan, tienes que aprender a competir en situaciones adversas. Lo dice (auto crítica de Piqué) supongo porque tienes que aprender a competir en situaciones adversas. En el segundo tiempo cuando el partido era nuestro han hecho el gol, pero hay que competir hasta el final", afirmó.

Además, Valverde no quiso centrarse en la actuación individual de ninguno de sus jugadores. "Todos esperamos mucho de muchos jugadores y hoy me quedo con el equipo que no ha sido todo lo que esperábamos", apuntó. El técnico se refirió a la salida de Coutinho al Bayern de Múnich. "Es una situación que ya el año pasado cuando terminó la liga el jugador lo tenía en la cabeza. Ha surgido esto, él ha aceptado y esperemos que tenga suerte", finalizó.