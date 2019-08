Escribá: "La lesión de Hazard ha dado a Zidane opciones de volver a un dibujo que le ha ido muy bien siempre"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta de Vigo, Fran Escribá, ha indicado que la reciente lesión de Eden Hazard había dado a Zinédine Zidane, su homólogo en el Real Madrid, "opciones de volver a un dibujo que le ha ido muy bien siempre", en alusión a la victoria merengue en Balaídos (1-3) para la jornada 1 de LaLiga Santander.

"Estaba claro que Hazard iba a ser titular. La lesión ha dado a Zidane opciones de volver a un dibujo que le ha ido muy bien siempre. Y Bale ha demostrado, con independencia de que esté en forma o no esté en forma... en dos o tres acciones de velocidad se le ha visto que es un atleta, tiene unas condiciones extraordinarias", comentó Escribá durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

Así, el técnico del conjunto vigués elogió el acierto del francés Karim Benzema y la movilidad del brasileño Vinicius Jr. en el ataque ideado por Zidane. Pese a todo, Escribá reiteró que sus pupilos habían incordiado a su rival. "Estuvimos en esos 15 minutos de la segunda parte con ocasiones para haber empatado", apostilló.

"Por la expulsión curiosamente, en ese rato que se para el partido, el Madrid controló bien en los minutos siguientes y además llegó el gol. Tuvimos la mala fortuna de que encima nos hicieron el gol, ahí el 0-2 nos hace mucho daño", señaló Escribá.

"En otros tramos, incuso en la primera parte, pese al gol estuvimos bien y acabamos mejor. Es cierto que generamos pocas ocasiones, pero creo que en la segunda parte estuvimos haciendo las cosas bien. A partir de ahí, no sé lo que nos ha faltado. Faltar, lo que es faltar... es evidentemente que nos faltan muchas cosas", lamentó.

"Pero hay que tener en cuenta el potencial del rival, uno ve el 'once' que saca y las sustituciones que saca, y sabe que está ante un equipo que el final de temporada estará arriba. Con el Madrid, con los grandes, estos partidos muchas veces se pierden", dijo al respecto. "El Madrid ha sacado de banquillo a tres internacionales. Hay que entender que el potencial nuestro, aun siendo muy bonito, no es el de esos clubes", argumentó.

"La lectura viene condicionada en parte porque no acertamos alguna de esas ocasiones. El partido no nos estaba yendo mal, tenían ellos algo de control pero no estaba pasando mucho. Creo que el equipo estaba haciendo lo que era necesario para empatar", reflexionó acerca de la actitud de sus jugadores nada más volver de vestuarios.