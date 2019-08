31 de julio de 2019

El FC Barcelona estrena su mural homenaje a la Masia y al legado de Cruyff

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Deportiva Joan Gamper del FC Barcelona estrena desde este miércoles el nuevo mural que rinde homenaje a la Masia y al legado de Johan Cruyff, y que está situado justo delante del aparcamiento del nuevo estadio que lleva el nombre del técnico holandés.

La obra, una de las más grandes de Europa en este formato, tiene más de 1.000 m2 y ha sido creada por 'Axe Colores', un estudio de diseño y decoración, autor también del grafiti del túnel de vestuarios del Camp Nou, indicaron desde el club azulgrana.

El FC Barcelona ha querido realizar un homenaje gráfico a la Masia, "uno de los pilares estratégicos del club", y a la figura de Johan Cruyff, "el impulsor del estilo de juego del Barça que destacó por una apuesta decidida por el talento de la casa".

"El objetivo ha sido dar color y calidez a la entrada del nuevo estadio, templo donde a partir de ahora comenzará la trayectoria de las estrellas del futuro y que será el nuevo hogar del Barça B, el Barça Femenino y el Juvenil A cuando dispute la UEFA Youth League", añadió el FC Barcelona.

El primer bloque del mural está dedicado a la cantera culé, colocado justo después de la entrada de esta conocida residencia y donde se pueden ver siluetas de niños jugando al fútbol y celebrando goles en una piña, que representan los equipos formativos azulgranas.

La frase 'En mis equipos, el portero es el primer atacante y el delantero el primer defensor', de Johann Cruyff, acompaña a este tramo donde también se reconoce la importancia del fútbol femenino antes de realzar grandes figuras salidas de la cantera como Leo Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

Los tres están dibujados junto a la silueta de un 'Balón de Oro', en representación del momento "con más impacto global de la Masia" cuando coparon la final del premio en 2010. Otra frase de Cruyff, 'Si tú tienes el balón, el rival no lo tiene', también está impresa.

La segunda parte del mural está dedicada a la figura del técnico holandés, fallecido en abril de 2016, y comienza con un retrato suyo, junto a una imagen también suya dirigiendo un partido y el 'Salid y disfrutad' que solía decir a sus futbolistas.

El gol de Ronald Koeman en la final de Wembley que dio la primera Copa de Europa en 1992 a club y la acrobacia en su recordado gol ante el Atlético de Madrid que le convirtió en 'El holandés volador' dan paso a la frase 'Prefiero ganar por 5-4 que 1-0'.

Por último, un Cruyff sentado sobre una pelota y una imagen de su etapa como capitán con los tres 'Balones de Oro' que ganó acompañan a la frase en inglés 'Football is a game you play with your brain' ('El fútbol es un juego que se juega con el cerebro').

El color de fondo del mural es una paleta azulgrana, aplicada de forma gradual desde la parte izquierda, en azules, a la derecha, en rojos. También hay un elemento gráfico que acompaña todo el muro, una de las constelaciones de estrellas que representan la conexión del juego del Barça, siempre alrededor del balón.