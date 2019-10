El FC Barcelona : "La prisión no es la solución"

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha emitido este lunes un comunicado de repulsa a la sentencia del Tribunal Supremo en relación al juicio del 'procés', con años de prisión e inhabilitación para los políticos y líderes sociales que estaban en prisión preventiva, y ha asegurado que "la prisión no es la solución".

"Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará prisión dictada hoy, porque la cárcel no es la solución", reza dicho comunicado.

El club, que se define como una de las entidades de referencia de Catalunya, y de acuerdo con su trayectoria histórica, da su valoración a la sentencia desde la "defensa de la libertad de expresión y del derecho a decidir".

"La resolución del conflicto que vive Catalunya pasa, exclusivamente, por el diálogo político. Por eso, ahora más que nunca, el club pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto", esgrime el club.

Además, creen que dicho diálogo debe "permitir la liberación" de los líderes cívicos y políticos condenados. "El FC Barcelona manifiesta también todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de su libertad", concluye el comunicado.

En este sentido, el jugador Gerard Piqué celebró la posición del club con este comunicado. "Orgulloso de formar parte de este club", escribió el central en inglés en sus redes sociales, en un mensaje vinculado a la mencionada nota del FC Barcelona en respuesta a la sentencia.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS