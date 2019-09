Florentino Pérez: "La remodelación del Bernabéu nos va a poner a otro nivel"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dejó claro este domingo que la remodelación del Santiago Bernabeú es "un proyecto crucial" para el futuro del club que les dará "nuevos ingresos" y les pondrá "a otro nivel".

"La fortaleza económica actual es determinante para afrontar el proyecto crucial de la remodelación del Santiago Bernabéu, que será más cómodo, accesible, seguro y un referente mundial en arquitectura. Es un sueño que ya ha echado a andar", afirmó el mandatario, que recordó que las obras se desarrollarán hasta agosto de 2022, durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes.

El empresario también detalló que el club pagará una cuota anual de 29,5 millones a partir del 30 de junio de 2023 para costear su financiación y resaltó que no existe "ninguna garantía hipotecaria". "El Real Madrid comenzará a devolver el crédito de 575 millones cuando las obras estén concluidas y se pagará con los importantes nuevos ingresos que nos proporcione este nuevo estadio", aclaró.

"Esta reforma nos dará nuevos ingresos para mantener el liderazgo deportivo y económico en las próximas décadas. Es un reto emocionante para seguir con el modelo que nos marcó Santiago Bernabéu para ser líderes en lo deportivo, económico e instalaciones", agregó. "La remodelación nos va a poner a otro nivel", replicó posteriormente a la intervención un socio.

Pérez igualmente se refirió a que el club sólo ha usado "30 de las 120 hectáreas" de la Ciudad Real Madrid. "Este es nuestro gran patrimonio y el gran legado para las nuevas generaciones de madridistas", resaltó el mandatario, que hizo hincapié en el acuerdo hasta 2028 "con unas condiciones sin precedentes" con la marca 'adidas' y que es el marketing, con 296 millones en actividad comercial, "la actividad que más ingresos da".

Por ello, el presidente del Real Madrid celebró el buen estado financiero de la entidad. "Todos años batimos nuestro récord de ingresos", indicó, cifrando en un 10,5 por ciento "ritmo medio anual" de su crecimiento.

Ante las quejas de las subidas en los abonos, remarcó que los intentan poner "en el menor valor posible". "Desde que llegué por segunda vez a la presidencia, en 2010 lo subimos un once por ciento el primer año, luego estuvo siete años congelado, se subió en 18-19 y ahora se ha congelado. No creo que con el esfuerzo que se ha hecho para llegar donde se ha llegado, que una subida del 7,2 sea abusiva", consideró. "No soy tonto y por décimo año consecutivo hemos sido el club que más ingresó y no sé qué hacer más", sentenció.

APROBADAS LAS CUENTAS DE 2018-2019 Y EL PRESUPUESTO DE 2019-2020

La Asamblea General y Extraordinaria de Socios Representantes del Real Madrid aprobó este domingo, con solo dos votos en contra, las cuentas de la pasada temporada, con un total de 757,3 millones en ingresos, sin contar los traspasos de jugadores, y el presupuesto previsto para la actual 2019-2020.

Pedro López Jiménez, vicepresidente tercero del club madridista, fue el encargado de detallar el estado de las cuentas y recordó que el "crecimiento del negocio ha compensado el menor ingreso en la 'Champions'", torneo donde el equipo pasó de ser campeón a no superar los octavos de final.

Además, señaló que están "reduciendo el peso relativo de los ingresos de televisión, mientras que aumenta el del resto". "Eso confiere estabilidad en el club, reduciendo el impacto por oscilaciones de la actividad deportiva o de la coyuntura económica", ahondó.

El directivo cifró en el 32 por ciento de la cifra negocio lo que destinan a ingresos fiscales y pago a la Seguridad Social (319,104 millones) y resaltó que el patrimonio neto "continúa aumentando" y que a 30 de junio de 2019 es de 533 millones, 38 más que el año pasado. "La deuda neta es inexistente y la liquidez positiva es de 27 millones. Desde hace cuatro años la relación deuda neta-patrimonio neta es cero", advirtió.

En cuanto al resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA), situado en 176 millones, aclaró que "los grandes éxitos deportivos de los últimos años se han conseguido con la tercera parte" de esta partida, y que los 156 millones de Tesorería les "permite responder con holgura a todos los compromisos de pago".

López Jiménez también detalló la propuesta de presupuesto, aprobado también con sólo un voto en contra, para esta temporada 2019-2020 y para el que prevén 822 millones de ingresos, "un importante crecimiento que se debe sobre todo al patrocinio y 'merchandising' y la hipótesis de estar en los cuartos de final de la 'Champions', que es la que se hace habitualmente". La cifras de esta campaña dejarían un beneficio antes de impuestos de 41,4 millones.