23 de julio de 2019

Griezmann: "Me da igual el protagonismo, estoy aquí para el equipo"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Antoine Griezmann se mostró "contento" por el debut con el conjunto culé -"pese a la derrota"- y afirmó que no tiene especial atención al protagonismo que pueda ganar en una plantilla con jugadores como Leo Messi o Luis Suárez.

"Ha sido un día muy especial, no muy bonito por la derrota, pero seguro que vendrán días mejores. Estoy contento por debutar con esta camiseta, me he encontrado bien de delantero, puedo jugar en cualquier posición de arriba, tengo que aprender lo que me diga el míster y ayudar a mis compañeros", indicó un Griezmann capaz de adaptarse a cualquier situación.

"He estado cómodo con Dembélé, ahora tenemos más tiempo para mejorar esa pareja, no sólo en la selección francesa. Valverde me pide más profundidad, jugar al primer toque con los compañeros y velocidad en los últimos metros. ¿Qué posición prefiero? Donde me encuentro más cómodo es en el campo. Lo que más quiero es jugar y no estar en el banquillo", añadió asumiendo un 'rol' diferente al que tenía en el Atlético.

No por el trabajo, innegociable en los colchoneros, sino porque deberá compartir vestuario con alguno de los jugadores más talentosos del mundo. No será problema para el francés. "Me da igual el protagonismo, con Luis (Suárez) y con Messi es mejor jugar, igual que con Arturo o Coutinho, pero no están ahora mismo, y yo estoy aquí para el equipo", explicó.

"Da igual que estén o no. Tengo muchas ganas de coincidir con Leo, de ver cómo es en el día a día y trabajar juntos", volvió a comentar sobre Messi, a quien ha mostrado su admiración desde que fichó por el FC Barcelona.

Por último, Griezmann fue preguntado por el golpe que sufrió durante el primer partido de pretemporada, que acabó con victoria del Chelsea por 1-2. "Ahora me duele un poco, pero seguro que mañana estaré listo para el próximo partido. Ha sido una entrada bastante fea porque él ha ido de lado y yo de frente", sentenció.