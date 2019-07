Griezmann: "Messi es el número uno y la imagen del fútbol"

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Antoine Griezmann ha asegurado este martes que su compañero Leo Messi es el número uno e imagen del fútbol ya que es "distinto" y tiene cosas que no se suelen ver fácilmente.

"Es el '1', para mí es el '1' como Lebron en el baloncesto. Lebron es la imagen del baloncesto y de la NBA y para mí Messi es la imagen del fútbol. Tiene algo distinto a los demás que sólo podemos ver cada 30 años o más", manifestó en una entrevista en Barça TV.

El francés, que está "deseando jugar delante" de su nueva afición, reconoció que es "un orgullo" haber fichado por el Barcelona. "Es un objetivo cumplido, estoy muy feliz. Y mi familia también. Estoy preparado para darlo todo, tengo muchas ganas de pisar el campo y entrenar con mis nuevos compañeros. Lo dejo todo y seguro que disfrutaremos juntos", dijo.

"Todos los equipos son diferentes al Barça en su juego. Seguro que nos vamos a divertir fuera y dentro del campo, y vengo a ayudar en lo que pueda (...) Estoy preparando una nueva celebración, ojalá salga bien", añadió el francés, que "no" tiene problemas en defender.

"No tengo problemas en defender, en jugar al primer toque, seré el mismo Griezmann que en el Atlético. ¿Mis objetivos? Quiero jugar más minutos, meter más goles que el año pasado y ganar títulos. Cualquier título que tengamos enfrente inentaremos ganarlo. Quiero aportar alegría en todo al equipo. No me pongo números en mente", añadió.

Preguntado por los nuevos fichajes del Barça, Griezmann comentó que le gusta "mucho" De Jong. "Para mí es el rival más duro con quien he jugado. En la nunca podía contra él y Neto es un gran portero que va a hacer una buena dupla con Ter Stegen. Además, los franceses del equipo son amigos y ha sido más fácil para entrar en el grupo y serán una ayuda importante".

"TENGO LA SUERTE DE HABER APRENDIDO DEL CHOLO"

En relación a su pasado, el exjugador del Atlético de Madrid se mostró muy agradecido a Diego Pablo Simeone. "Fue difícil entrar en un equipo que era el campeón de Liga, fue difícil por el estilo y la forma de entrenar del Cholo, me costó hacerme un hueco titular hasta diciembre. Pero tengo la suerte de haber aprendido del Cholo porque me ha llevado a un nivel muy alto. Nunca hay días de descanso, trabaja muy bien físicamente y siempre al cien por cien sin bajar los brazos", recordó.

También repasó los buenos momentos vividos en el club colchonero, como la Europa League ganada en 2018, o el título mundial con Francia, pero no quiso olvidarse de los peores momentos. "Fallar el penalti en la final de la 'Champions' o perder la Eurocopa con Francia fue difícil. Si gano una Champions aquí con el Barça no me va a sustituir la tristeza de haber perdido con el Atlético por mis compañeros y por la afición", admitió.

"Venía de perder dos finales y ya en 2018 estuve tranquilo y con confianza para ganar la Europa League. Y luego llegó el Mundial, sacamos toda nuestra rabia para ganar la final. Nos dio mucha alegría, estábamos en el cielo y todo lo ves más bonito. Es algo increíble", finalizó.