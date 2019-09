5 de septiembre de 2019

Gustavo Matosas renuncia como seleccionador de Costa Rica

SAN JOSÉ, 5 Sep. (Reuters/EP) -

El seleccionador nacional de fútbol, Gustavo Matosas, ha renunciado al cargo después de algo menos de un año alegando falta de motivación y por los largos períodos de inactividad entre los partidos que le hicieron sentirse improductivo.

"Me di cuenta de que como seleccionador nacional me siento improductivo a pesar de que me mato a ver videos. No es lo que me gusta estar haciendo", dijo el argentino que fue internacional con Uruguay tras 8 partidos en el banquillo de Costa Rica la víspera del amistoso contra Uruguay este viernes en San José.

Los medios de México y Costa Rica publican que Matosas dejará la selección para entrenar al Atlético San Luis mexicano.