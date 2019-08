31 de julio de 2019

Iniesta: "Griezmann y Neymar son grandísimos jugadores, otra cosa es si los dos son necesarios"

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Andrés Iniesta insiste en que tanto el francés Antoine Griezmann como el brasileño Neymar sería "grandísimos refuerzos" para el FC Barcelona, aunque no tiene claro que "si los dos son necesarios" para el conjunto azulgrana.

"Son dos de los mejores del mundo individualmente y serían grandísimos refuerzos, otro tema es si los dos son necesarios, el cómo se confeccionaría el equipo y lo que el Barça quiere realmente", comentó Iniesta en una entrevista a 'DAZN'.

Sobre el Real Madrid, el de Fuentalbilla reconoció que el belga Eden Hazard "es un jugador que marca la diferencia". "Es completísimo: derecha, izquierda, regate, velocidad, es fuerte... Tiene unas condiciones brutales para ser un jugador importante en el Real Madrid y a mí siempre me ha gustado", confesó el centrocampista.

Y de cara al futuro más cercano, se ve en un banquillo pero no a corto plazo. "A nivel personal, seguramente intente poder ser entrenador, formarme, y vamos a ver qué sucede en el futuro, pero a día de hoy me cuesta visualizarlo, porque aún me siento con esa ilusión y esas ganas de seguir jugando al fútbol", señaló.