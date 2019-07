29 de julio de 2019

Javi Puado: "El Stjarnan es muy fuerte en su campo, no debemos confiarnos"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Espanyol Javi Puado advirtió que no deben confiarse porque lleven "una renta favorable" para el partido de vuelta de la segunda previa de la Liga Europa ante Stjarnan islandés, un rival que "es muy fuerte en su campo" y que "se puede meter en cualquier momento en la eliminatoria".

"Llevamos una renta favorable, pero no debemos confiarnos. Ellos intentarán marcar pronto y presionarnos, pero nosotros intentaremos hacer nuestro partido, mover el balón y ganar", señaló Puado este lunes en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

El canterano insistió en no caer en relajaciones. "Deberemos estar atentos porque en cualquier momento se pueden meter en la eliminatoria. Será un partido muy difícil porque es un equipo muy fuerte en su campo, que es donde se sienten muy cómodos", indicó.

"Nos gusta jugar competiciones y esta previa es una motivación extra. Llevamos sólo tres semanas de preparación y estamos creciendo. Al futbolista le gusta jugar partidos y prepararnos al máximo porque en la Liga te lo juegas todo", añadió el catalán.

El futbolista blanquiazul, que no jugó en la ida de la semana pasada, dejó claro que su objetivo es "ayudar" al equipo y estar "preparado" para cuando David Gallego quiera contar con él. "Todos en la pretemporada queremos ir cogiendo confianza, minutos y partidos. He marcado en los dos partidos que he jugado y me siento muy cómodo. Trabajo cada día para aprovechar la oportunidad cuando llegue", aseguró.