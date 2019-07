16 de julio de 2019

De Laurentiis: "Si debo elegir entre pagar por James y otro que me cueste más, debo pensar en el otro"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, lamentó este martes que el Real Madrid insista en pedirles 42 millones por James Rodríguez en lugar de cedérselo como hizo con el Bayern Múnich, y dejó claro que pensará en otra opción si tiene que "elegir" entre desembolsar esa cantidad por el colombiano o fichar con miras al "futuro" del equipo.

"¿Por qué al Bayern que factura tres veces lo que factura el Nápoles se lo ceden y a nosotros nos piden 42 millones?", se preguntó De Laurentiis ante los medios de comunicación, donde dejó caer que no está dispuesto a pagar esa cantidad.

De este modo, si el club madridista cambiase de parecer y se lo "ofreciese cedido", tendría claro que no diría que "no" porque podría invertir el dinero en "otro jugador". "Pero si, en cambio, tengo que elegir entre él por 42 millones y otro que me pueda costar más, debo pensar en el otro, que puede ser más joven y debo pensar en el futuro", señaló de forma enigmática.

El dirigente no quiso confirmar si la otra alternativa sería el atacante marfileño Nicolas Pépé, del Lille y que ha firmado una gran campaña en la Ligue 1, o el mexicano Hirving Lozano. "Son un poco diferentes", advirtió. "Yo querría otro futbolista que me pueda asegurar 30 goles para jugar junto a nuestro Milik porque 30 y 30 (goles) son 60, y si lo ponemos junto a Mertens, Insigne, Callejón...", recalcó.