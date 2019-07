9 de julio de 2019

Lodi: "Filipe Luis es mi referente"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral brasileño del Atlético de Madrid Renan Lodi ha apuntado a Filipe Luis como su "referente" y desveló que el entrenador del conjunto colchonero, Diego Pablo Simeone, le da pedido que tenga "paciencia" porque le dijo que "tendrá oportunidades" para jugar durante la próxima temporada 2019-20.

"A mi me gusta mucho Filipe Luis, es mi referente. Le he seguido en la Copa América, y me gustaría mucho tener esas características. Si se queda voy a aprender mucho de él. Es una referencia", recalcó en su presentación oficial en el Wanda Metropolitano, junto al presidente del club, Enrique Cerezo.

En cambio, el exjugador del Atlético Paranaense confesó que todavía no ha tenido "contacto" con Filipe Luis por su futuro incierto. "Es uno de los mejores clubes del mundo y, con la ayuda de mis compañeros, espero evolucionar más para estar a la altura de las leyendas que han jugado aquí", indicó.

Lodi recogió así el testigo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien recordó que Brasil ha dado "grandes leyendas" al club madrileño como Luis Pereira o Baltazar.

"Pese a su juventud tiene grandes números con el Atlético Paranaense, con el que ganó la Copa Libertadores en 2018. Esperemos que sigas los pasos de los compatriotas que han triunfado en este club y que son leyenda de Atlético", dijo Cerezo.

El nuevo lateral rojiblanco dijo que el 'Cholo' le ha hablado del modelo del club y de su filosofía de juego. "Lo que me ha dicho me ha gustado mucho: que tenga paciencia porque voy a tener oportunidades. Ha sido muy importante el recibimiento de todos. De aquí en adelante voy a trabajar para dar muchos frutos al club", comentó Lodi, que apuntó que busca el equilibrio en el juego defensivo y ofensivo.