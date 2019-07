17 de julio de 2019

Maxi Gómez: "Jugaba la Champions en la consola y ahora la jugaré en el Valencia"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Valencia CF Maxi Gómez se mostró encantado como nuevo jugador 'che', equipo que vio siempre como primera opción ante el amplio abanico de ofertas que tuvo este verano, donde podrá por fin cumplir el sueño de jugar la Liga de Campeones.

"La verdad que fueron unos días muy duros, ya se hablaba de que el West Ham y el Valencia CF me querían, pero yo estaba metido en la Copa América. Yo dejaba a mi representante que hablara y elegí el Valencia CF porque me gusta, compite en varias competiciones y la verdad es que estoy muy a gusto acá. Ojalá pueda dar lo mejor en Valencia", explicó sobre una semana intensa de negociación.

El uruguayo compareció este miércoles en rueda de prensa como presentación de su nueva etapa. "Estoy muy contento de estar acá en Valencia, ya pensando en entrenar y en dar lo mejor al club. Siempre un jugador quiere dar lo mejor y quiero hacer algo grande con un club como el Valencia CF", afirmó.

Maxi apuntó que incluso renunció a dinero. "Sí, obvio, hubo muchos equipos grandes que contacto conmigo, se habló del Barcelona, del Atlético, equipos ingleses. Pero cuando me nombraron el Valencia CF fue mi primera opción", desveló.

La gran atracción para el ex del Celta es sin duda la Champions. "Tengo muchas ganas, tuve pocas vacaciones con la Copa América y pude venir pronto al Valencia CF. Soñaba desde chico jugar la Champions, la jugaba en la consola hace dos años y ahora la voy a jugar en el Valencia CF. Estoy muy tranquilo, trataré de ayudar al equipo en lo máximo, que es lo que me gusta y lo que he venido a hacer", dijo.

Maxi se mostró con ganas de compartir vestuario con los jugadores de Marcelino. "Es muy lindo poder estar acá con todos los compañeros, todos son muy buenos. Fueron campeones de Copa, han demostrado un nivel muy alto y espero la decisión del entrenador. Me gusta jugar con todos", finalizó.