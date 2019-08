24 de agosto de 2019

Messi tampoco estará contra el Betis

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, no entró en la convocatoria para recibir al Real Betis este domingo en el Camp Nou, por lo que se perderá el segundo partido de LaLiga Santander.

El técnico azulgrana, Ernesto Valverde, dijo en rueda de prensa que seguirían el plan y no es otro que no arriesgar con un Messi que no participó con el grupo en el entrenamiento de este sábado. El argentino ya se perdió el primer partido ante el Ahletic Club.

Y es que el '10' apura la recuperación de la lesión muscular que sufrió en su primer entrenamiento de pretemporada y seguirá reservado por un Valverde que citó a 18 jugadores en busca de la primera victorias, tras la derrota en San Mamés. Además de Messi, el ataque azulgrana no podrá contar por lesión con Luis Suárez y Demebélé.

La lista la forman Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Arthur, Rafinha, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, C. Pérez y Ansu Fati. Quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica Todibo, M. Wague y Aleñá, y por lesión Suárez, Messi, O. Dembélé y Neto.