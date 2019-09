Neymar ya está disponible para jugar con el PSG tras su frustrado traspaso al Barça

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El brasileño Neymar Jr. ya está disponible para jugar con el Paris Saint-Germain después de haberse quedado fuera de las últimas convocatorias en medio de sus frustradas negociaciones para fichar por el FC Barcelona, según comentó este viernes el entrenador del club parisino, Thomas Tuchel.

Así, Neymar haría su primera aparición de la temporada en la Ligue 1 cuando el líder PSG se enfrente como local el próximo sábado (17.30 horas) al Racing de Estrasburgo. Si salta al césped, la atención se centrará en cómo lo recibe su afición, después de que haya pasado este verano negociando con el Barça.

Tuchel dijo en rueda de prensa que la mayor parte del plantel estaba disponible para el encuentro sabatino, pero que no podrá contar con Thilo Kehrer, Julian Draxler, Edinson Cavani ni Kylian Mbappe. "Ahora que se cerró el mercado de fichajes, ya no es una distracción", afirmó Tuchel sobre el tema de Neymar. "La vida no es muy difícil para él, viviendo y jugando en París", añadió el técnico alemán.