Sin Panda pero con Monito, a por el play-off

El Espanyol busca la última eliminatoria por la Liga Europa tras el 0-3 en Lucerna

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Espanyol confía en sentenciar sin problema su pase al 'play-off' de la Liga Europa durante la vuelta de este jueves contra el Lucerna, donde traen un 0-3 de tierras suizas a un RCDE Stadium que ve cada vez más cerca el regreso a Europa 12 años después.

Los de David Gallego marchan con paso firme en la empresa continental de este verano. Después de superar al flojo Stjarnan FC islandés, el conjunto 'perico' tiene bien encaminada la tercera ronda previa, gracias a los goles de Ferreyra, Vilà y Vargas.

Ante su público, el Espayol tiene más de un pie en la última eliminatoria por estar en la fase de grupos de la Liga Europa, la cual sería contra el CSKA-Sofía búlgaro o el Zorya Luhansk ucraniano, quienes firmaron un 1-1 en la ida. Los de Gallego comienzan además este jueves una nueva etapa sin Borja Iglesias.

El delantero confirmó su marcha al Betis este miércoles, tras dejar 20 goles en su única etapa en Barcelona. Entre que era un secreto a voces y que Gallego tiene recursos, el Espanyol confía en mirar hacia adelante y no al buen recuerdo que deja el Panda.

De hecho, en la ida contra el Lucerna se presentó a lo grande el 'Monito' Vargas, el fichaje más caro de la historia del club que debutó los últimos 25 minutos y firmó un golazo para hacer el 0-3. No solo el gol dejó el argentino, sino que mostró garra e intensidad. "Gallego me pide que me suelte, que pueda ser yo", dijo en la previa.

El delantero llega con ganas de comerse la primera experiencia fuera de su país en una parcela que aún puede buscar reforzar el club y que cuenta con un Ferreyra también inspirado. El bloque perico sin embargo debe poner un ojo ya en el estreno liguero, con la ausencia de Pedrosa por unas molestias y el descanso también de Javi López, Marc Roca y Melendo en la convocatoria pensando en el domingo contra el Sevilla. Con menos minutos este verano podrían rodar Granero e Iturraspe.

Con mucho partido oficial a estas alturas, pero sin apenas entrenamientos, Gallego confía en tener a punto la máquina. "No me cabe en la cabeza que el equipo se relaje", dijo, el preparador en la previa, descartando que la cabeza se vaya a LaLiga con el 0-3 de la ida. "Seguir hablando de Borja es absurdo, ya no suma en el Espanyol", añadió, sobre la marcha del delantero.

El preparador del Espanyol agradeció los servicios pero quiso pensar en los que se quedan, dejando la puerta abierta a un recambio del perfil del Panda. Ante el Lucerna, a pesar de que el cuadro suizo demostró potencia física y orden sobre el césped, los catalanes ya marcaron diferencias que ante su público deberían encarrilar pronto el billete al 'play-off', último obstáculo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPANYOL: Diego López; Bernardo, Naldo, Dídac, Iturraspe, Darder, Granero, Campuzano, Vargas, Ferreyra y Wu Lei.

LUCERNA: Mueller; Schwegler, Alves, Knezevic, Grether; Arnold, Voca, Ndenge, Kakabadze, Eleke y Demhasaj.

--ÁRBITRO: Jorge Sousa (POR).

--ESTADIO: RCDE Stadium.

--HORA: 21.00/#Vamos, Esport 3, LaLiga TV.