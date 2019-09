Piqué: "Hay mucha gente implicada en la operación de Neymar"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona Gerard Piqué reconoció que el equipo azulgrana se está encontrando con "más dificultades de las previstas" en el inicio de LaLiga, donde cedieron un empate este sábado ante Osasuna, al tiempo que pidió "unidad" a equipo y afición en medio de una complicada "operación Neymar".

"No es el inicio deseado, pero es muy largo, todo el mundo va a perder puntos. Preocupados no. Lo importante es llegar a abril con opciones de ganar la liga. Nos estamos encontrando con más dificultades de las previstas", dijo en zona mixta en El Sadar.

"A pesar de todas las bajas hemos salido con canteranos que han dado la cara, nos empatan con el penalti pero creo que se pueden sacar conclusiones. Hay que mejorar pero lo importante es que nos mantengamos unidos. Hay gente que opina de una forma u otra pero es buen momento para estar unidos y dar confianza al equipo", añadió.

Piqué analizó así el encuentro ante Osasuna y el inicio de liga con cuatro puntos de nueve, al tiempo que respondió al posible regreso de Neymar. "Estamos los que estamos y nos tenemos que centrar en los que hay aquí. No hemos empezado de la mejor manera. Si viene Neymar o no hay mucha gente implicada en la operación, veremos si sale o no. Los jugadores tenemos poco que decir", dijo.

"Le doy con la mano pero con los árbitros en las reuniones hablan de la distancia que hay respecto a la pelota, y es de centímetros, no me da tiempo a sacar la mano de ahí. Y luego está abarcar más espacio, que si no me da en la mano me da en la cara. Me gustaría que el árbitro saltara con la pierna derecha arriba a ver dónde va el brazo derecho. Es natural el movimiento. Cuando dejamos esto en manos del árbitro te puede salir cara o cruz", añadió sobre el penalti, por una mano suya, que supuso el 2-2 local en el minuto 81.