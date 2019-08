7 de agosto de 2019

Piqué: "Podemos tirar Liga y Copa como hacen algunos y centrarnos en la 'Champions'"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró que no les gusta "jugar a la ruleta rusa" y que prefieren no "tirar" LaLiga Santander y la Copa del Rey "como hacen algunos" para centrarse en ganar la Liga de Campeones, mientras que remarcó que el fichaje de Neymar le parece "una operación complicado", pidiendo al brasileño que dé un paso adelante y "manifieste" su deseo de salir del PSG.

"Podríamos tirar la Liga y la Copa como hacen algunos y centrarnos en la 'Champions', pero es una competición muy complicada y depende de estar bien en momentos puntuales. Aquí no nos gusta jugar a la ruleta rusa, nos gusta trabajar bien desde el primer día", expresó Piqué en rueda de prensa desde Miami (Estados Unidos), en lo que pareció un mensaje hacia el Real Madrid.

Por ello, se mostró "totalmente de acuerdo" con el mensaje de Leo Messi antes del Gamper de valorar los ocho títulos ligueros en once años. "Es un logro único y hacerlo en una Liga de las más potentes, si no la que más, tiene muchísimo mérito. Quizá no las valoran tanto porque la ganamos con 15 ó 20 puntos de diferencia y eso en vez de agregarle valor, se lo quita, pero competimos con equipos de la talla del Madrid, Atlético, Valencia o Sevilla, que luego van a Europa y ganan la 'Champions' y la Liga Europa", advirtió.

Por ello, pidió "controlar las expectativas" para esta temporada para evitar hacerse "daño". "El año pasado se ganó la Liga y hay gente que no quedó contenta. Debemos de ver todo en perspectiva y tener el objetivo de ganarlo todo, pero con los pies en el suelo y saber que ganar la Liga es siempre el primer objetivo porque significa que hemos sido regulares que hemos hecho una buena temporada", apuntó.

"Para la 'Champions' hay ganas, pero sabemos de la dificultad y hay que ser realistas. Nuestra competición principal y la que marca la temporada y el termómetro del año es la Liga. El año pasado creo que fue un buen año, pero las expectativas que se crearon hicieron que la gente se fuera con una sensación agridulce", agregó.

Piqué tiene claro que "si no se logra el 'triplete' parece un mal año" y que Messi lo que quería con su discurso era "'enchufar' a todo el mundo para que sea un gran año. Es importante estar preparados y el objetivo es estar en marzo-abril vivos en todas las competiciones", afirmó el catalán, que lamentó que no estén teniendo una pretemporada "fácil con pocos entrenamientos y muchos viajes".

PIDE A NEYMAR QUE SE MANIFIESTE

Por otro lado, el central fue preguntado por el posible fichaje de Neymar, al que calificó como un "grandísimo jugador que conoce el vestuario, la ciudad y el club". "Hay gente que no quedó contenta por como se marchó, pero seguro que hay muchos que quedaron muy contentos por su rendimiento", explicó

"Es una operación muy complicada, pero es jugador del PSG. Tiene que ser él el que se manifieste. Claro que hablamos con él, pero son conversaciones privadas y no es oportuno decir lo que hablamos. De los años que estuvimos con él sólo puedo decir que es un 'crack' dentro y fuera. Estamos esperando acontecimientos y si surge la posibilidad yo encantado de tenerle", confesó.

De todos modo, subrayó que el equipo tiene actualmente "una plantilla lo suficientemente importante para poder optar a todos los títulos" gracias a los fichajes de Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto y Junior. Del delantero francés, opinó que es "una gran noticia tenerle" y que tuvo "un recibimiento positivo" en el Gamper pese a la polémica surgida por su negativa a fichar por los azulgranas el año pasado.

"El fútbol es tan simple como que la pelota entre. Da igual el pasado si tienes rendimiento y metes goles, entonces normalmente la afición siempre está de tu lado. Esperemos que se adapte bien desde el primer momento y que nos ayude a ganar partidos", puntualizó el defensa culé, que también desea que Philippe Coutinho "se quede", aunque lo importante es que sea "feliz".

Finalmente, Piqué criticó a un calendario que "no ayuda". "Cada vez menos hay menos vacaciones y las temporadas empiezan antes y acaban más tarde. Los jugadores, para darles descanso, llegan diez días antes y corren el riesgo de que por una pequeña lesión se pierdan el primer partido. Tenemos que intentar que Leo se recupere lo antes posible sabiendo lo importante que es para el equipo", sentenció tras el problema en el sóleo del argentino.