22 de julio de 2019

Rakitic: "Estoy abierto a todo, pero mi idea es seguir en el Barça"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic, reconoció que ya está "acostumbrado" a ser objeto de rumores sobre un posible traspaso, pero que no es algo que le moleste porque "el fútbol funciona así", pero dejó claro que, aunque está "abierto a todo", su pensamiento es el de "seguir" en el equipo azulgrana.

"Es un poco una situación estoy a la que estoy acostumbrado desde que estoy aquí. Fue igual que el año pasado y he hablado con el club, por supuesto, y con el entrenador, y mi idea es la misma, es seguir, pero vamos a estar abierto para todo", expresó Rakitic en rueda de prensa desde la concentración del equipo en Japón.

El internacional recordó que tiene "más años de contrato" y que en su cabeza sólo está el deseo de "dar lo mejor" para el conjunto catalán, sin saber que este año pueda serle "más complicado" ser casi indiscutible. "Aquí todos intentamos ser todos juntos un grupo fuerte y el que rinde más en el campo es el que va a jugar y para eso está el míster", comentó.

"Yo voy a darlo todo y a trabajar fuerte y duro para que pueda contar conmigo e intentar ayudar al Barça a ir a por todo. Lo importante es que aquí somos un grupo fuerte", remarcó el croata.

Además, a Rakitic "no" le molestan estos continuos rumores. "Tengo que entender que el fútbol funciona así y también me llena de orgullo de alguna forma porque si preguntan por mí es que hago las cosas bien. Estoy tranquilo y con muchas ganas, me veo aquí e intento disfrutar del fútbol y formar otra vez un grupo muy fuerte y mejorar los errores de años anteriores", admitió.

"Tengo ganas de hacer una gran temporada. He hablado con el presidente de varios temas, pero de momento el club tiene otras cosas que hacer antes que pensar en detalles mío. Seguro que el presidente quiere también como yo formar un gran grupo y lo mejor para el Barça", subrayó.

Por otro lado, sabe que es "bastante difícil" asimilar el tramo final de la pasada campaña. "Sabemos los errores que hicimos, que son bastante duros, pero tenemos que pensar en lo que viene ahora y si nos queremos machacar miraremos atrás. Hay que mirar adelante y ser positivos, esta temporada vamos a ser mejores y lo queremos mostrar desde el primer día empezando ya ante el Chelsea. Ojalá que hayamos aprendido y traigamos esa copa", recalcó en referencia a la Liga de Campeones.

Por otro lado, el centrocampista celebró estar en Japón para vivir "días muy bonitos" con el duelo sobre todo ante el Vissel Kobe de exazulgranas como Andrés Iniesta, Sergi Samper o David Villa, "amigos y parte de la familia del Barça".

"Será muy especial jugar contra ellos e incluso será hasta un poco raro porque hace poco formaban parte del vestuario. Las dos partes intentaremos disfrutar y será un partido muy difícil porque nos conocen muy bien y querrán hacer un buen partido. Jugar contra Andrés será muy raro para mí porque es de los mejores amigos que tengo en el fútbol, aparte de toda la calidad que tiene", sentenció.