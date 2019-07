3 de julio de 2019

Raúl de Tomás jugará en el Benfica las próximas cinco temporadas

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Benfica ha confirmado este miércoles la incorporación del delantero español Raúl de Tomás para las próximas cinco temporadas, hasta 2024, además de aclarar que ha abonado 20 millones de euros al Real Madrid por el traspaso del jugador, que ahora contará con una cláusula de 100 millones de euros.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Era un objetivo que tenía, dar un salto en mi carrera, y este era el mejor salto que podía dar. Estoy en un gran club, para mí el mejor de Portugal, y tengo muchas ganas de empezar", indicó a los medios oficiales del club luso, donde expresó su deseo de poder marcar "muchos goles" para contribuir a que el equipo pueda "ganar títulos".

El jugador madrileño, de 24 años, vivirá su primera experiencia fuera de España. "Al principio va a ser todo un poco diferente, pero estoy seguro de que me adaptaré rápidamente. No esperaba que el Benfica se interesase por mí. Tenía posibilidades de estar en otros países, pero quería estar aquí y estoy muy feliz. Me gusta Portugal; mi padre viaja mucho por aquí y me habló súper bien del club y del país", subrayó.

"Ahora que estoy aquí, espero ganar muchos títulos, marcar muchos goles y mostrar el jugador que soy", afirmó. "Soy una persona a la que le gusta ganar y vengo a un equipo ganador. En realidad, era lo que buscaba. Ojalá podamos ganar el Campeonato de nuevo y lograr grandes cosas en la Liga de Campeones. Creo que será un año muy positivo", concluyó.

'RDT' ha conseguido 38 goles en 66 partidos en las dos últimas temporadas con el Rayo Vallecano, donde ha jugado como cedido por el Real Madrid.