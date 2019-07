El Real Madrid de Hazard se estrena con el Bayern y un renovado Atleti arranca ante el Numancia

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid estrenará la pretemporada midiéndose al Bayern de Múnich en la International Champions Cup, el torneo que disputan los grandes equipos europeos en Estados Unidos, en la madrugada del sábado al domingo (2.00 horas/Vamos+), mientras que el Atlético de Madrid hará lo propio frente al Numancia después de dos semanas de trabajo en Los Ángeles de San Rafael, a partir de las 19 horas (Gol).

En el NRG Stadium de Houston, el equipo de Zinédine Zidane se vestirá de largo después de nueve días de entrenamientos en Montreal. Con la presencia de Eden Hazard, el gran fichaje del Real Madrid, los blancos tratarán de ir emsablando piezas ante un rival de postín que busca el mismo objetivo en este arranque del curso.

Además de Hazard, la gran atracción de la pretemporada tras la inversión de 100 millones de euros, también se estrenarán con el Real Madrid el serbio Luka Jovic, una gran apuesta de futuro, el brasileño Rodrygo, toda una incógnita en el fútbol europeo, y los defensas Éder Militao y Ferland Mendy, éste último del gusto del técnico francés.

Al margen de las caras nuevas, estos partidos de prueba también servirán para que algunos se ganen el puesto. Es el caso de Marco Asensio o Isco, más difícil lo tendrá Ceballos en la medular -pese a su gran Europeo Sub-21- de igual manera que Mariano en la punta de ataque. Sin embargo, el primer test de Houston será una gran oportunidad para que todos ellos puedan reivindicarse.

De igual manera le ocurre a Vinicius, que no entra en ninguna quiniela del 'once ideal' de Zidane, pero la pasada temporada terminó siendo la única inspiración e incluso el mejor recurso de Solari antes de que el entrenador francés volviese a hacerse con los mandos del banquillo merengue. Quién no estará presumiblemente es Brahim Díaz, que se ha mantenido al margen del resto del equipo estos últimos días por unas molestias físicas.

Por último, y tras la reunión del presidente Florentino Pérez con Zidane, queda por resolver el futuro de Gareth Bale, quien no tendría intención de moverse si no llegan propuestas interesantes. El galés sabe que tiene ante sí un escaparate para esclarecer su futuro antes de que llegue el mes de agosto. Tanto para convencer a Zidane como para ganarse a cualquier pretendiente.

Éste será el primer amistoso del Real Madrid en su gira estadounidense. El segundo llegará el 23 de julio frente al Arsenal de Unai Emery, en el FedExField de Landover, y terminará su participación en la International Champions Cup contra el Atlético de Madrid el día 26 en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Enfrente estará un Bayern de Múnich que llega a la cita después de la derrota (2-1) frente al Arsenal en el primer partido de la gira estadounidense. El entrenador Niko Kovac quiere aprovechar el partido contra el Real Madrid para seguir utilizando jugadores jóvenes con el fin de no sobrecargar a los jugadores de una plantilla algo reducida.

La derrota no tuvo "ninguna influencia en nuestra preparación", explicó Kovac inmediatamente después del partido contra el Arsenal, asegurando que había limitado deliberadamente el tiempo de juego de cada jugador: "Vamos a seguir así" en este segundo choque para los bávaros en la International Champions Cup.

LOS FOCOS APUNTAN A JOAO FÉLIX

El Atlético de Madrid comenzará su pretemporada como suele ser habitual en los últimos años, con un amistoso frente al Numancia en la localidad soriana del Burgo de Osma, la misma que vio nacer al expresidente colchonero Jesús Gil. Allí se someterán al primer choque del curso, con la intención de ir dando forma al "exigente" trabajo del 'profe' Ortega en estos primeros días de dobles sesiones.

El conjunto de Diego Pablo Simeone ha sido uno de los que más se ha reforzado haciendo una fuerte inversión tras la salida de su gran baluarte: Antoine Griezmann. Los 120 millones del francés han permitido comprar a la joven joya portuguesa Joao Félix, quien reclamó todos los focos en el Benfica pese a sus 19 años.

El delantero luso -comprado por 126 millones- será la gran novedad de un Atleti que tiene mucha más pólvora arriba. Morata, Lemar, el recién llegado Saponjic, e incluso Diego Costa, cuyo futuro sigue en el aire. Otro de los estrenos será el del mexicano Héctor Herrera y el del exmadridista Marcos Llorente en el centro del campo, mientras que en defensa habrá grandes novedades.

Sin Godín, Filipe Luis y Juanfran, el conjunto colchonero afronta una importante renovación en la línea a la que más importancia otorga el 'Cholo' Simeone. Debutarán Felipe Monteiro, Renan Lodi y podrían hacerlo los recién llegados Kyrian Trippier y Mario Hermoso, con apenas dos entrenamientos en sus espaldas.

Un total de ocho fichajes que no sólo contrarrestan la salida de Griezmann, Rodrigo y Lucas Hernández, dando liquidez a los rojiblancos para intentar el refuerzo de James Rodríguez, que sería la guinda al pastel al proyecto más 'complicado' de Simeone desde que dirige al Atlético de Madrid.

Su rival será un Numancia que estrena siete futbolistas: Curro Sánchez, Néstor Albiach, Iván Calero, Adri Castellano, Héctor Hernández y Dani Barrio, con la intención de preparar de la mejor manera su participación en Segunda División. El técnico Luis Carrión también es nuevo en la entidad rojilla.