29 de julio de 2019

El Real Madrid vestirá de verde intenso en su tercera equipación para la próxima tempodada 2019-20

ZARAGOZA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tercera equipación del Real Madrid para la temporada 2019-20 será de color verde intenso y está inspirada en la tecnología y la evolución del futuro, según desvelaron este lunes la marca deportiva adidas y el club blanco en un comunicado.

Los éxitos del pasado no interfieren en los del futuro, por ello el concepto 'You own the future' es el elegido para representar esta equipación. La camiseta cuenta con la tecnología 'Climachill' para absorber el sudor y estará disponible desde este lunes en las web de adidas, sus tiendas y las del Real Madrid.

La principal novedad que presenta esta camiseta es su color verde intenso, una declaración de intenciones de seguir innovando y haciendo historia en el mundo, pero sin olvidar los logros del pasado. De ahí, el toque retro de cuello en pico y el remate de las mangas que recuerda a las camisetas de décadas pasadas.