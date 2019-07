Reguilón jugará cedido en el Sevilla

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral Sergio Reguilón jugará la próxima temporada en el Sevilla FC, después de que el Real Madrid confirmarse su cesión al conjunto nervionense hasta junio de 2020 y de que no entrase en los planes del técnico Zinédine Zidane en el tramo final de la temporada.

"El Real Madrid C. F. y el Sevilla F. C. han acordado la cesión del jugador Sergio Reguilón para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2020", confirmó este viernes el club blanco.

El lateral zurdo, de 22 años, fue un fijo con Julen Lopetegui, con el que coincide de nuevo en el cuadro sevillista, y con el argentino Santiago Solari, pero perdió su puesto en favor de Marcelo con el regreso al equipo del preparador francés.

El canterano madridista saltó al Castilla en la temporada 2015-16 tras estar cedido en la UD Logroñés durante la primera parte de la campaña. El siguiente curso lo inició de nuevo en el conjunto riojano, donde sumó más de 1.800 minutos, 21 titularidades, ocho goles. Ya en la temporada 2017-18 regresó al filial madridista con Solari, donde fue titular en 30 ocasiones, marcó dos goles y dio cuatro asistencias.

Ya ascendido al primer equipo, debutó en octubre ante el CSKA de Moscú en Liga de Campeones, una competición en la que logró cuatro titularidades, que se unieron a las cuatro en Copa del Rey y a las 13 de LaLiga. Además, Reguilón es internacional Sub-21 tras su debut el pasado mes de marzo en un amistoso ante Rumanía.

REGUILÓN: "AFRONTO UNA NUEVA ETAPA CON LA CONCIENCIA TRANQUILA"

Tras conocerse el acuerdo, Reguilón se despidió de la afición madridista y aseguró que se marcha "con la conciencia tranquila" de haberlo dado todo. "Este club me ha permitido ser el futbolista y la persona que soy hoy en día y no cambiaría nada de este increíble viaje. Gracias al club, a mis compañeros, entrenadores y sobre todo a la afición", apuntó.

"Me siento muy querido por el madridismo y es un cariño que siempre llevo conmigo. Afronto una nueva etapa con la conciencia tranquila de haberme dejado todo por este escudo. Nos vemos pronto", añadió el madrileño.

Sobre su nuevo club, explicó que es "muy 'top' a nivel europeo". "Cuando tuve la opción de venir aquí no me lo pensé, tengo muchas ganas de empezar con mis compañeros. Afronto este reto con muchísimas ganas y estoy deseando arrancar y conocer al resto del equipo", afirmó.

Además, aseguró que la afición sevillista es "de las mejores de España". "Tengo muchas ganas de conocerla y dejarme todo por esta camiseta. Cuando me reuní con mi representante y pusimos encima de la mesa todo lo que había, en el momento que salió el nombre del Sevilla FC, mi cabeza no quiso escuchar más. Para mí fue maravilloso", indicó el lateral.

Ahora, volverá a coincidir con Lopetegui. "El míster me conoce muy bien. Es cierto que me llamó, pero tampoco hacía falta porque ya estaba convencido de que quería venir aquí, aunque eso te da más confianza aún. Me pidió que aportase lo que él conoce de mí, trabajo, alegría, y que haga lo que hacía con él, competir y entrenar bien, que es el club ideal para seguir forjándome. Soy un jugador muy intenso, con mucho recorrido, duro en defensa y me gusta incorporarme al ataque... Todo eso quiero hacerlo aquí", advirtió.

"Del Sevilla me quedo con cada vez que vine aquí, ver esa afición, ese himno que te pone los vellos de punta... y las Europa Leagues conseguidas, que eso no es fácil de hacer. Por eso tengo muchísimas ganas de dejar de hablar y empezar a competir y darlo todo en el campo. Quiero vivir esta afición en primera persona", concluyó.

Así, Reguilón se convierte en el séptimo fichaje del Sevilla FC para el curso 2019-20, tras los de Munas Dabbur (Salzburgo), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Diego Carlos (Nantes), Joan Jordán (Eibar), Jules Koundé (Girondins de Burdeos) y Lucas Ocampos (Olympique de Marsella).