4 de julio de 2019

Reguilón "viajará en breve" para fichar por el Sevilla

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Sevilla Monchi reconoció este jueves que el fichaje del lateral izquierdo del Real Madrid Reguilón está "avanzado", ya que "viajará en breve para pasar las pruebas médicas" con el cuadro andaluz.

"Sí ha avanzado porque hay una negociación abierta con un porcentaje alto avanzado y con mucho camino recorrido. Quedan algunas gestiones pero si todo sigue yendo en esta dirección, posiblemente en breve se desplazará para pasar las pruebas", dijo.

"No puedo dar muchos más datos porque la negociación sigue abierta. Teníamos un as importante en la manga que era el deseo del jugador de venir. Eso ayuda porque quita competencia y te permite trabajar sabiendo que el jugador va a venir sí o sí", añadió.

Además, Monchi repasó los movimientos y opciones de la nueva plantilla de Julen Lopetegui. "Estamos satisfechos de cómo va la planificación. Ya lo dije el otro día, particularmente estoy contento por el apoyo del Consejo y a día de hoy hemos superado ya la inversión más grande de la historia pero queda recorrido, pinceladas, aunque la idea final ya la tengo en la cabeza", dijo.

"Lo que queremos conseguir lo tenemos en la cabeza, hay operaciones que se han podido finiquitar, otras que están cercanas y hay que equilibrar el tema de las salidas. Ahora estamos bien, pero hay que trabajar en ambas líneas. Estoy contento, satisfecho con lo que llevamos pero queda un verano duro", añadió.

Monchi valoró las opciones de salida de Ben Yedder y Banega. "No sé como está, si está o no de vacaciones... A partir de ahí es un activo importantísimo aunque han llegado dos delanteros. Lo importante de Banega para mí hoy es su rendimiento. No tengo en mente que se pueda ir libre o no. Estoy contento porque lo veo motivado y convencido", zanjó.