La RFEF pide la dimisión de Tebas por poner "en jaque al fútbol español"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que, con la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid sobre el conflicto de los horarios, se ha cumplido su "compromiso" para "desterrar los lunes" del fútbol español, y el organismo federativo ha aprovechado la ocasión para pedir la dimisión de Javier Tebas por haber puesto "en jaque" al fútbol español solo para "encubrir su propia responsabilidad".

"Se ha cumplido mi compromiso con el fútbol español y con aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol. Además, ha sido bastante claro por parte del juez reconocer que las competencias son de la RFEF y que por tanto LaLiga no tiene estas competencias", señaló Rubiales este viernes en una rueda de prensa ofrecida en un hotel de la capital española.

Este viernes, el Juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid estimó "parcialmente" la solicitud de medidas cautelares de LaLiga para mantener sus horarios de las tres primeras jornadas de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, manteniendo únicamente los partidos de los viernes.

Además, Rubiales volvió a recordar que el organismo que preside Javier Tebas deberá consultar los cambios de horarios a la RFEF. "Para ampliar la jornada de sábados y domingos es necesario que la RFEF autorice a LaLiga", indicó.

"LA ETAPA DE TEBAS TIENE QUE TERMINAR"

Durante la comparecencia, el portavoz de la RFEF, Alfredo Olivares, expresó la satisfacción del organismo con la resolución del juez y leyó el comunicado oficial. "La RFEF se muestra satisfecha ante la resolución que recoge el 100% de la tesis de la Federación porque es un no tajante a los lunes, reivindicación histórica del presidente de la RFEF", afirmó.

Aun así, recordó que "aquí no tiene que haber ganadores". "Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a los clubes, nuestros clubes: la Federación no os va a fallar y siempre va a estar a vuestro lado. La RFEF no va a permitir que nuestros equipos sufran daños por la actitud del señor Tebas. Vamos a mirar siempre por los intereses del fútbol profesional y no profesional", apuntó.

Por ello, este viernes es "un gran día para las aficiones y para el fútbol español en su conjunto", que saldrán "beneficiados" de la decisión. "Queda claro que la competencia para la designación de las Jornadas de Competición es propia de esta Federación y no de LaLiga y la posición de la RFEF como Órgano Regulador del fútbol, lo que confirma la posición de la RFEF", expresó.

Además, el comunicado acusa a Tebas de promover "una presión mediática sin precedentes" hacia la RFEF. "Una campaña, con descalificaciones, acusaciones y argumentos falsos, todo ello con un solo objetivo: encubrir su propia responsabilidad. El señor Tebas ha faltado a la verdad, ha desinformado a los clubes hurtándoles información, ha desviado la atención, ha asumido competencias impropias, ha vendido los derechos que no tiene y se ha negado a dialogar, ha sido desleal con el Gobierno de España y con el fútbol, todo ello para encubrir su propia responsabilidad", aseguró.

En este sentido, recordó que LaLiga y la RFEF se habían comprometido a seguir negociando ante el Gobierno en una mesa de negociación prevista para el 17 de julio en la sede del CSD. "Pero fue un intento frustrado porque LaLiga informó que no iba a negociar nada y además, y lo más sorprendente y que entendemos que demuestra su mala fe, es que seis días antes de esa reunión, nos había denunciado ante el Juzgado de lo Mercantil. Sin dialogar, sin negociar, despreciando a la RFEF y al propio Gobierno, que era quien había fijado la mesa de negociación para llegar a un acuerdo de buena fe", declaró.

Así, considera que Tebas "ha puesto en jaque al fútbol español". "Su megalomanía ha situado al fútbol en una crisis insostenible que viene de la época del señor Cardenal. Los clubes profesionales deben estudiar si el señor Tebas ha llevado a cabo una correcta administración de la institución. A nuestro juicio, ha cubierto una etapa y no puede seguir ni un minuto más al frente de una institución como LaLiga. Por todo ello, desde la RFEF consideramos que su etapa tiene que terminar", concluyó