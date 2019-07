17 de julio de 2019

Rufete confirma que van "avanzando" en el traspaso de Mario Hermoso al Atlético de Madrid

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de fútbol del RCD Espanyol, Francisco Rufete, confirmó este miércoles que van "avanzando" en las negociaciones para que Mario Hermoso deje la entidad perica y fiche por el Atlético de Madrid, además de referirse al interés del Betis por Borja Iglesias, del que no aportó novedades.

"La realidad a día de hoy con Mario Hermoso es que estamos avanzando en las negociaciones, pero todavía no hay nada cerrado. Hace más de un mes que estamos hablando con el Atlético y ahora nos estamos acercando. Hay muchos pequeños y grandes problemas por tratar, pues son operaciones de gran calado", indicó este miércoles.

Por otro lado, Rufete también fue preguntado por el posible interés del Bayern Múnich sobre Marc Roca. "No tenemos constancia de ofertas por Marc y hasta ahora estamos siendo muy claros. Si existiera, diríamos que hemos recibido ofertas por él, pero ahora mismo no hay nada", añadió el dirigente blanquiazul en la presentación oficial de Matías Vargas.

Por último, en su repaso del mercado de fichajes, Rufete se remitió a la cláusula al hablar de Borja Iglesias. "Yo no voy a hablar de un jugador que no tengo. En el tema de Borja está muy clara su situación y seguimos en el mismo lugar del inicio. Que las cosas acaben como queremos no es fácil", finalizó.