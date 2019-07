11 de julio de 2019

Saponjic: "Me gusta el estilo del Atlético, conozco bien al equipo"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo delantero del Atlético de Madrid Ivan Saponjic se confesó un seguidor del cuadro rojiblanco, uno de los "mejores y más grandes equipos del mundo", y se mostró encantando del "estilo" de su nuevo equipo y de trabajar con Diego Pablo Simeone.

"Llego a uno de los mejores y más grandes equipos del mundo, el Atlético de Madrid. Estoy muy bien, acabo de llegar y todo es perfecto", dice el jugador serbio en una entrevista a los medios del club, poco después de hacerse oficial su fichaje este jueves.

Saponjic habla en inglés y en el vídeo salen imágenes del reconocimiento médico y de la firma de su contrato. "Conozco bien al equipo, a Simeone. Es uno de los mejores equipos de España y estoy feliz de poder trabajar con uno de los mejores entrenadores del mundo, Simeone. Estoy muy feliz de estar aquí", apunta.

"No me gusta hablar de mí, pero me gusta el estilo del Atlético, creo que encaja muy bien con mi juego. Los balones largos, luchar sobre el campo. Puedo chutar con ambas piernas y el remate de cabeza creo que es mi mayor virtud", añade.

Además, el joven ariete serbio promete trabajo. "Trabajo duro cada día y así lo haré con Simeone. No me gusta hablar del futuro pero cuando trabajas duro te llega la recompensa en forma de goles y confianza", finaliza.