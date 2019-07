2 de julio de 2019

Seleccionados los 10 finalistas de las casi 300 empresas que participaron en la I Startup Competition 2019

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diez finalistas de la primera edición de la Startup Competition 2019 de The Original Inspiration Centre by LaLiga supported by GSIC, la competición de 'startups' en la que han participado 279 empresas de 55 países de cinco continentes, han sido hechos públicos este martes por LaLiga.

La competición, organizada por LaLiga y el Global Sports Innovation Center (GSIC), se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ambos organismos y forma parte de la alianza entre LaLiga y Microsoft firmada en 2016.

Con esta convocatoria se buscaba potenciar el talento digital mediante soluciones disruptivas que ayuden a LaLiga y sus clubes a seguir creciendo en el campo de la innovación y las tecnologías. Esta iniciativa se erige como la puerta de entrada a la industria del deporte y entretenimiento para nuevas empresas en todo el mundo.

Las soluciones presentadas en la competición debían basarse en los aspectos: Media (OTT, transmisión, contenido digital); Fan Engagement (perfiles de aficionados, redes sociales, juegos digitales); Smart Venue (seguridad, venta de entradas, pago sin efectivo); Performance (análisis de rendimiento deportivo, prevención de lesiones, salud) y otros, como big data, inteligencia artificial, machine learning.

Los proyectos seleccionados han sido un proyecto australiano que ofrece soluciones en materia de control de accesos, pagos (cashless) y experiencias para los usuarios; y una aplicación desde Reino Unido que ayuda a captar los momentos más emocionantes de un aficionado dentro de un estadio, en Smart Venue.

En Performance, una solución española que ayuda a analizar el motivo de las lesiones y, especialmente, a prevenirlas; y otra iniciativa española que permite, a través de un escáner, recrear un modelo de cuerpo en 3D para realizar el control médico de cada jugador y ver su progreso.

En Media, un producto desarrollado en España que permite la navegación instantánea por diferentes cámaras para mejorar la experiencia del aficionado, pudiendo incluso conectar diferentes eventos a la vez; y una aplicación creada en Estados Unidos que ofrece diferentes opciones de comentarios en un juego en directo.

En Fan engagement, una solución presentada por una compañía de Reino Unido que conecta a diferentes usuarios a una trasmisión de fútbol para que puedan interactuar durante el partido; y una aplicación española que permite tener colecciones digitales autografiadas certificadas por tecnología blockchain, además de tener un marketplace donde es posible intercambiar, comprar y vender memorabilia.

También, una aplicación americana que permite que un aficionado que se encuentra en otro país tenga la oportunidad de ver un partido con peña de su equipo en uno de los locales de su ciudad; y una solución española que analiza el comportamiento y las costumbres del usuario a través de la inteligencia artificial y el análisis de los datos, para hacer recomendaciones de contenido.

La directora general del GSIC powered by Microsoft, Iris Córdoba, destacó que gracias a la Startup Competition 2019 diez empresas innovadoras tendrán la posibilidad de "explorar sinergias de manera individual con LaLiga y de manera grupal con las otras ganadoras, y así tener la oportunidad de poner en marcha pilotos en una de las organizaciones deportivas más importantes del mundo".

"Desde el GSIC powered by Microsoft les ayudaremos en esta etapa a través de nuestro programa de aceleración e incorporación a nuestro ecosistema, apoyando la integración de las soluciones en la estrategia de LaLiga", añadió Córdoba.

Por su parte, la directora de Innovación de LaLiga, Minerva Santana, se declaró convencida de que han escogido a las 'startups' idóneas para conseguir mejorar la experiencia de los aficionados de LaLiga y el crecimiento tecnológico de los clubes. "A partir de ahora, trabajaremos de la mano con ellos para optimizar de la mejor forma posible estos proyectos pioneros", apuntó.

PROGRAMA DE ACELERACIÓN

Los diez equipos seleccionados serán preparados en julio y agosto para una semana de inmersión, que tendrá lugar en septiembre. Será en esta fase final de la competición cuando las diez startups seleccionadas llegarán a Madrid para realizar sus presentaciones finales en el World Football Summit, el 24 y 25 del mismo mes.

Esta etapa de preparación, que se prolongará hasta diciembre, les servirá para conocer mejor la organización y familiarizarse con las áreas en las que se van a desarrollar sus pilotos.

Durante este periodo, las diez startups comenzarán el programa de aceleración con el GSIC powered by Microsoft con sesiones de mentoría, contactos con inversores y con máximos responsables de LaLiga y GSIC powered by Microsoft, certificación en transformación digital y posibilidad de acceder al programa Microsoft for Startups. Además, a lo largo de este periodo también se empezarán a desarrollar aquellos pilotos aprobados por LaLiga.

Al mismo tiempo, los diez seleccionados podrán disfrutar de ser miembros sin coste en el GSIC durante 6 meses con todos los servicios y ventajas que proporciona el centro a su ecosistema: networking, participación en actividades dirigidas a innovación e investigación aplicada, contactos B2B, visibilidad en medios y eventos internacionales, entre otros.