10 de septiembre de 2019

Sergio Ramos: "No descarto un Balón de Oro, aún puedo rendir a un gran nivel unos años más"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó que sigue "ilusionado" en ganar cosas tanto a nivel de club como de selección e incluso un premio individual como el Balón de Oro porque se ve rindiendo "a un gran nivel unos años más", mientras que también dejó claro que el conjunto madridista "va a ir a más" durante la temporada

"He tenido la oportunidad de ganar casi todo y no dejo de estar ilusionado. El Balón de Oro no sé si está lejos o cerca, pero mientras sea posible no se descarta, aunque se necesita el esfuerzo, dedicación y mantener esa ilusión de ese niño de Camas. Aún puedo rendir a un gran nivel unos años más", señaló Ramos tras presentar 'El corazón de Sergio Ramos', serie original de Amazon.

En este sentido, el central no quiso valorar que el favorito para el premio de este año sea un jugador de su posición como el holandés Virgil van Dijk, cuando él no ha estado en la terna pese a ganar cuatro 'Champions' en cinco años. "En los premios individuales, el criterio va ser siempre muy difícil, pero es un gran central que ha hecho una temporada muy, muy buena, y si está ahí es porque ha hecho méritos", admitió.

Además, cree que "de una manera u otra te alegra siempre que se abra la veda y tengan opciones de ganarlo otros jugadores que no sean delanteros como Messi o Cristiano", aunque también advierte que "hace que pensar" que haya futbolistas españoles que "estén prácticamente retirados" y que no hayan ganado el galardón pese a la época de éxitos del fútbol nacional.

El andaluz aseguró igualmente que le "encantaría volver a ganar con el Real Madrid". "Una quinta 'Champions' sería una locura por lo que me sacrifico, y otra Eurocopa u otro Mundial con la selección sería único", recalcó.

"Yo tengo mucha ilusión en volver a ganar y de aspirar a todo como nos obliga nuestro club", añadió Ramos. "Muchos piensan que un ciclo ya ha terminado, que falta ilusión, pero creo que resetearse cada año es buenísimo para volver a esa ilusión tras un año nefasto. Estoy con ganas de trabajar, con hambre y como capitán me ilusiona volver a levantar otro título", aseveró el madridista que no piensa todavía en "acortar una vida maravillosa" que le ha dado el deporte. "En el día de mañana ya tendré tiempo de disfrutar de otras cosas", zanjó.

El de Camas insistió en que se encuentra "muy bien físicamente y con mucha ilusión" y está esperanzado en que el Real Madrid va a tener "un buen año" pese al dubitativo inicio. "Todos los equipos estamos en fase de rodaje y creo que el equipo va a ir a más y que vamos a alcanzar nuestro mejor nivel", comentó.

"Los resultados buenos llegarán cuando se mantenga ese trabajo diario y constante y haya esa ilusión y hambre por seguir ganando, pero esto es un deporte y a veces no salen las cosas, pero si pasa, que no sea por ti y que tengas la conciencia tranquila de que has hecho todo lo posible", sentenció el internacional, una persona "muy optimista" que siempre trata de sacar "algo positivo de lo malo".

Finalmente, fue preguntado por la cláusula que tiene Leo Messi en su contrato para irse del FC Barcelona al final de cada temporada, prefirió no opinar. "Siempre he hablado bien de Leo porque me parece único y de los mejores de la historia y es libre de tomar las decisiones que crea oportuno. A mí me quedan dos años y voy a intentar ganar en ellos", remarcó.