Tebas: "La nota de la RFEF es la de alguien trastornado contra Mediapro"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que la nota ofrecida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para aclarar lo ocurrido con el VAR y la sala VOR durante el partido entre el Athletic Club y el Valencia denota que está hecha por "alguien trastornado" y "que tiene obsesión" por Mediapro, y apunta a su presidente, Luis Rubiales, por el "cariz amenazante" de la misma, y ha explicado que aunque cree en la "honorabilidad" de los árbitros, las imágenes dejan claro que "se rompen protocolos".

"No creo que se ponga el fútbol bajo sospecha. Si no llega a ser por la nota de la RFEF, que creo que está dirigida por Rubiales por el cariz amenazante, no dejaba de ser una anécdota. Siete horas después sale la nota, que denota que es de alguien que tiene obsesión por Mediapro", señaló en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero.

El máximo mandatario de LaLiga señaló además que el escrito federativo pretende acusar de manipulación a Mediapro, empresa tenedora de los derechos audiovisuales de LaLiga, y poner a los aficionados en contra de los colegiados. "La nota de las nueve de la noche es de alguien trastornado contra Mediapro, insinuando que está manipulando para crear alarma social contra el colectivo arbitral", indicó.

"Creo que en VAR, en AVAR y en el señor Velasco Carballo -presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA)-. Confío en la honorabilidad de los árbitros, pero las imágenes dejan claro que se rompen protocolos", subrayó Tebas.

Además, reveló que tras el partido, marcado por el polémico gol de Denis Cheryshev en San Mamés, habló con Mediapro, y confirmó que ha solicitado el audio a la sala VOR. "Nosotros hemos pedido explicaciones, Mediapro nos las ha dado, nos ha mandado los 40 minutos. Todo lo que hay en la sala VOR se graba, que nos manden la voz. Vamos a pedir el sonido del VAR", dijo.

Así, recordó que la prioridad es ver "qué problema de comunicación hubo, si falló o si no se envió" la línea oficial del VAR a la unidad móvil de Mediapro, que afirmó que las imágenes de la sala VOR no le llegaron hasta "más de 40 minutos" después de la acción, que se produjo en la primera parte.

Por otra parte, Tebas aseguró que también pedirán explicaciones de por qué se congregó tanta gente en la sala, como muestran las imágenes, cuando los reglamentos no lo permiten. "Es evidente que no se permite esa cantidad de gente en el descanso. No es normal, pasó algo raro", apuntó.