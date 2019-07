23 de julio de 2019

Tebas: "La sintonía de LaLiga se va a estrenar un viernes"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró "muy contento" con el "gran trabajo" que ha realizado Lucas Vidal para confeccionar la identidad sonora del organismo y aseguró que la nueva sintonía se estrenará "un viernes" para seguir alimentando la pugna que mantiene con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se siga jugando en dichos días.

"¿Partidos los lunes y viernes? Tenemos una banda sonora, eso es lo que tengo claro, y habrá partidos lunes y viernes. No he hablado con Rubiales, si me llama hablaré con él, ¿por qué no? Yo lo tengo muy claro", incidió. "Ya no digo nada más, lo he dicho todo", añadió Tebas que confirmó que la nueva sintonía -presentada este martes en Madrid- se estrenará con el primer partido de la temporada, programado para el viernes 16 de agosto.

"Se va a estrenar un viernes, seguro. No rivalizamos con la música de la 'Champions', somos diferentes, esto nos da identidad sonora y nuestra competición se conocerá por esta música", explicó el presidente de LaLiga, que dijo que la música se utilizará antes de los partidos en la Liga Santander y la Liga 1,2,3.

En este sentido, Tebas apuntó que "la música tradicional tan buena que se ha escuchado en televisión, de desafio total -que siempre nos ha acompañado- ya no va a ser y será ésta nueva. Y en todos los operadores internacionales de televisión. Será la música de LaLiga", espetó.

"Creo que sí que va a tener buena acogida. No soy entendido de música pero sin duda tendrá buena acogida. He sentido emoción y pasión. Va a quedar en la historia de LaLiga (...) Es un gran trabajo de Lucas Vidal, es la guinda que nos faltaba para la identidad de LaLiga", comentó.

"Empezamos hace unos años con el cambio de la LFP a LaLiga y también los colores corporativos. Ahora es la música y yo creo que ha sido emocionante, tal y como han dicho Iniesta y Casillas durante la presentación. Ahora todo lo que se vea a nivel de televisión llevará esta identidad sonora y es un hito histórico para el fútbol español", finalizó Tebas.