31 de julio de 2019

Toña Is y Pep Guardiola, nominados al 'The Best' a mejor entrenador

Toña Is junto a Claudia Pina tras conquistar el Mundial Sub-17 SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA DE FÚTBOL - ARCHIVO

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) - La FIFA desveló este miércoles los nominados a sus premios 'The Best', que entregará el próximo 23 de septiembre en Milán (Italia), con sólo dos españoles, Toña Is y Pep Guardiola, ambos entrenadores, entre los candidatos en las cuatro categorías, y con sólo Leo Messi como representante 'real' del fútbol español. Is ha entrado entre los diez nominados de su categoría gracias a su gran año 2018, donde lideró a la selección Sub-17 femenina a los títulos continental y, de forma histórica, mundial. La asturiana tendrá duros rivales, empezando por la británica Jill Ellis, seleccionadora que llevó este verano a los Estados Unidos a ganar el Mundial absoluto de Francia. Precisamente, dicha cita acapara la gran parte de aspirantes en las figuras de la holandesa Sarina Wiegman, subcampeona del mundo con los Países Bajos; la italiana Milena Bertolini, que dirigió a Italia hacia los cuartos de final; el sueco Peter Gerhardson, técnico de una Suecia que fue tercera, y el inglés Phil Neville, cuarto con Inglaterra. El japonés Futoshi Ikeda, seleccionador de la Japón campeona del mundo Sub-20 ante España; el australiano Joe Montemurro, técnico del Arsenal que ha sido campeón de la Premier; el francés Reynald Pedros, que conquistó la 'Champions' con el Olympique de Lyon, y el británico Paul Riley, campeón de la liga estadounidense con North Carolina Courage, completan la lista. En cuanto a los entrenadores de equipos masculinos, la gran temporada de Pep Guardiola en el Manchester City, con la conquista de cuatro títulos en Inglaterra, le sirve para entrar en una terna donde el favorito podría ser el alemán Juergen Klopp, campeón de Europa con el Liverpool. Djamel Belmadi, que lideró a Argelia a la victoria en la Copa de África; Marcelo Gallardo, campeón de la Libertadores con River; Tite, ganador de la Copa América con Brasil; Fernando Santos, que llevó a Portugal a la conquista de la primera Liga de Naciones; Ricardo Gareca, subcampeón sudamericano con Perú; Mauricio Pochettino, subcampeón de Europa con el Tottenham; Erik ten Hag, cuyo joven Ajax brilló la pasada campaña, y Didier Deschamps, seleccionador francés, son los otros aspirantes. MESSI REPRESENTA A LALIGA Por otro lado, para relevar al centrocampista croata Luka Modric en el premio al mejor futbolista del año, LaLiga sólo consiguió a meter de forma 'real' a un representante en la figura del delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, campeón de LaLiga Santander, 'Bota de Oro' y tercero con Argentina en la Copa América. También están en la lista el mediapunta belga Eden Hazard, actualmente en el Real Madrid, aunque sus principales méritos para su designación fueron con el Chelsea inglés, con el que ganó la Liga Europa, y el centrocampista holandés Frenkie de Jong, fichado por el FC Barcelona y al que se premia su actuación en el Ajax y con la selección de su país con la que fue subcampeona de la Liga de Naciones. Junto a ellos, la Liga de Campeones marca la lista de aspirantes con el Liverpool copando los aspirantes con el holandés Virgil van Dijk como favorito y acompañado por el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mane. El subcampeón de Europa, el Tottenham, sólo mete al inglés Harry Kane, mientras que la revelación del año en Europa, el Ajax, coloca también al central Matthijs de Ligt. El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y el francés Kylian Mbappé (PSG) son los otros candidatos. En cuanto al premio femenino, el único para el que se seleccionaron 12 nombres, el Olympique, campeón de Europa, coloca a cuatro jugadoras (Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry y Wendie Renard), y la selección estadounidense, campeona del mundo, a otras cuatro (Julie Ertz, Megan Rapinoe, Alex Morgan y Ross Lavelle). La noruega Caroline Graham Hansen, que esta temporada jugará en el FC Barcelona procedente del Wolfsburgo, la australiana Sam Kerr (Chicago Red Stars/Perth Glory), la holandesa Vivianne Miedema (Arsenal), y la inglesa Ellen White (Birmingham City/Manchester City), son las otras candidatas.