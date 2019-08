23 de agosto de 2019

Torres, en su despedida: "Siempre estaré en deuda con vosotros"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Fernando Torres afirmó, tras jugar con el Sagan Tosu el último partido oficial de su trayectoria deportiva, que "siempre" estará "en deuda" con los aficionados de los clubes en los que ha militado durante sus casi dos décadas de presencia en la élite internacional.

Así, después de perder por 1-6 frente al Vissel Kobe donde juega el también español Andrés Iniesta, Torres hizo el saludo preceptivo en el fútbol japonés a la afición y de inmediato comenzaron los festejos preparados por el club, que incluyeron un emotivo vídeo con fotos, goles y los grandes momentos que ha vivido en su carrera.

A continuación, llegó el turno de las palabras y el delantero de Fuenlabrada inició ahí una ronda de agradecimientos. "A todos vosotros, los aficionados del Sagan Tosu. Los que estáis aquí, los que no han podido venir y los que nos acompañan en todos los viajes. Lo más importante para mí es la familia, y siento que vosotros sois parte de mi familia", aseguró.

"Siempre estaré en deuda con vosotros", espetó. "Desde hoy voy a empezar a trabajar con el presidente y los directores para que vuestro club sea cada vez un poco mejor y podáis estar más orgullosos de él. Y que algún día podáis celebrar que vuestro equipo ha sido campeón", indicó.

"Me gustaría agradeceros muchas cosas, voy a intentar ir por orden. En primer lugar, al presidente Takehara por ser el responsable de que esté aquí hoy. Por todos los viajes que ha hecho a Madrid, por su insistencia. Muchas gracias por eso. Por su pasión por este club, por lo duro que trabaja y por las cosas buenas que vienen en el futuro y en las que yo le ayudaré", prosiguió Torres.

"ME HAN ENSEÑADO A MANTENERME POSITIVO"

El 'Niño' agradeció a sus compañeros la ayuda "desde el primer día" en tierras niponas. "Por recibirme con los brazos abiertos. Por ayudarme en cada detalle, a adaptarme a la vida y al fútbol en Japón. No olvidaré lo duro que luchamos el año pasado para conseguir mantenernos en la J-League, al final lo conseguimos. Me han enseñado a mantenerme positivo a pesar de los malos resultados. He aprendido muchísimas cosas de ellos, ojalá ellos puedan haber aprendido algo de mí", dijo.

"Me gustaría agradecer a Japón y a todo el pueblo japonés, que me recibieron con ilusión y me ayudaron. A las aficiones rivales que siempre me han respetado. Me habéis enseñado muchas cosas, reforzado valores fundamentales, como el respeto a las personas y a todo lo que nos rodea", señaló. "Gracias a todos, tenéis un país precioso, que respetáis como se merece, y volveré de visita porque me quedan muchos sitios que conocer y comidas que probar. Japón siempre será para mí una segunda casa", apostilló el 'Niño'.

"Ha sido un año intenso, fantástico. Para mí ha sido un placer jugar para vosotros. Para mí empieza hoy una nueva etapa en la que no estaré en el campo, pero seguiré ayudando desde fuera, haciendo todo lo posible. Siempre os llevaré en el corazón a todos los aficionados y a este club. Muchas gracias", finalizó Torres en su despedida.