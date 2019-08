30 de julio de 2019

El Trabzonspor turco pierde su apelación ante el TAS para que le otorguen la liga de 2011

LAUSANA (SUIZA), 30 Jul. (Reuters/EP) -

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó este martes la apelación del Trabzonspor turco para que se le reconociese el título liguero de la temporada 2010-2011, conquistado por el Fenerbahce, cuya directiva estuvo implicada en un caso de amaño de partidos ese misma campaña.

El presidente y otros dos directivos del conjunto de Estambul fueron sancionados por la Federación Turca (TFF) por este escándalo, pero el organismo no castigó al club deportivamente, lo que motivó que el Trabzonspor acudiese a la FIFA para que interviniese y le retirase el título a su rival.

El Comité Disciplinario del ente rector del fútbol mundial aseguró que "no estaba en posición de intervenir" y que el Trabzonspor no había completado los requerimientos para presentar una apelación ya que no formó parte de los procedimientos originales entre la TFF y el Fenerbahce.

Esto motivó que apelase al TAS en mayo del año pasado, aunque su caso no fue atendido hasta el pasado mes de marzo por el tribunal con sede en Lausana (Suiza), que finalmente desestimó las alegaciones del equipo turco.

El organismo indicó que el Trabzonspor "no tenía derecho" para presentar una queja ante la Comisión de Disciplina de la FIFA ni tampoco para apelar ante el Comité de Apelación, y simplemente le reconoció "la sensación de agravio". "El panel era limitado, en el ejercicio de su jurisdicción en este caso particular, de aplicar las reglas tal y como fueron adoptadas por el TFF y la FIFA", añadió en su dictamen.